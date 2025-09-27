Un’opera d’arte per i caduti sul lavoro 

Grande emozione, ieri mattina a Nuxis, per l’omaggio ai caduti sul lavoro con la deposizione della lastra di bronzo realizzata dall’artista Gianni Argiolas. Un’opera d’arte per ricordare a tutti coloro che la ammireranno l’importanza della sicurezza sul lavoro in un epoca in cui il dato sulle morti e sugli incidenti in genere sui luoghi di lavoro è sempre in aumento.

La cerimonia è stata organizzata dall’amministratore comunale in collaborazione con il gruppo Speleo vlub Nuxis e si è tenuta presso la località Grotte Acquacadda – Sa Marchesa. Come annunciato dall’amministrazione guidata dal sindaco Romeo Ghilleri, si è trattato di «un momento di raccoglimento e riflessione in onore di tutte le donne e gli uomini che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere professionale». (m. g. p.)

