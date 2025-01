Un’opera d’arte per celebrare la pinna nobilis della laguna  

Una pinna nobilis in acciaio davanti alla laguna di Sant’Antioco. Un’opera realizzata dall’artista Giorgio Casu, installata nel lungomare Cristoforo Colombo, a significare lo stretto legame con il mare. Nell’opera ci sono i richiami alla cultura antiochense.

«Ho voluto ricreare la pinna nobilis in grande scala con segni grafici semplici e decorativi – racconta Giorgio Casu – i suoi tagli daranno all’alba di Sant’Antioco contorni e prospettive nuove proprio nel mezzo, tra la piazza Ferralasco, le barche e il mare. Al suo fianco ho sognato uno scudo, un compagno, quasi un protettore bianco che le farà compagnia per tanti anni». Il progetto rientra nell’ambito delle attività di collaborazione tra il Comune e il centro di educazione ambientale e alla sostenibilità. «La collaborazione ormai stabile con l’artista di fama internazionale Giorgio Casu è un orgoglio per tutta la comunità - ha detto il sindaco Ignazio Locci - quest’opera è l’ulteriore dimostrazione della sua capacità di saper raccontare Sant’Antioco e le sue tradizioni attraverso un’espressione artistica contemporanea».

Il museo diffuso annovera una nuova attrattiva. «Il museo diffuso è uno strumento che permette di valorizzare, coordinare l’insieme delle risorse archeologiche, culturali e ambientali – dice l’assessore alla cultura Luca Mereu – un concetto che si estende anche all’arte figurativa. La millenaria arte della tessitura del bisso, rappresentata dalla creatività di Giorgio Casu, non poteva fare eccezione».

