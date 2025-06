Un’opera d’arte nella cabina elettrica di Santa Caterina  

È da anni un importante impianto da cui si snodano linee elettriche per distribuire l’energia elettrica a Sant’Antioco, ma adesso la cabina elettrica situata a Santa Caterina, sulla statale 126 è anche opera d'arte e narrazione del territorio. Infatti, è stata inaugurata l’opera di street art Lighthouse realizzata dal collettivo Truly Design alla presenza di E-Distribuzione e dell’amministrazione comunale di Sant’Antioco. L’opera raffigura una torre che diventa racconto visivo dell’anima dell’isola: un omaggio a Sant’Antioco, con la tecnica della distorsione anamorfica, tra animali, storia e paesaggi simbolici. Passando dal ponte romano verso lo scoglio Mangiabarche, incontrando il fenicottero rosa delle saline e la lucertola del Toro, si percorre un sentiero alla scoperta della natura e della cultura dell’isola, sospesa tra cielo, mare e tempo, raccontando un territorio, restituendo alla comunità e a tutti i visitatori un segno tangibile di memoria collettiva. Con questa iniziativa continua la collaborazione tra Comune e E-Distribuzione, da anni promotrice del progetto “Cabine d’Autore” il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di Street Art.

RIPRODUZIONE RISERVATA