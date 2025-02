«Un’opera d’arte in ceramica per ricordare la vera Porta Mari» 

Momo Zucca, archeologo, ex direttore del museo Antiquarium e cantore dell’Oristano sognata, lancia una proposta che è già un progetto gratuito e chiavi in mano, a presente e futura memoria dell’antica piazza medioevale della Majoria, oggi piazza Manno.

Il progetto

«Adesso che i lavori di rifacimento della piazza sono conclusi sarebbe opportuno realizzare in ceramica la riproduzione di uno sconosciuto olio su tela del pittore ottocentesco, Giacinto Satta. Il quadro in ceramica potrebbe essere formato da tre pannelli per una dimensione totale di 150 centimetri per 66, ossia il triplo delle misure del quadretto, ed apposto su una struttura pubblica della piazza Manno, con la didascalia che documenti l’autore, la tecnica del quadro, le dimensioni e la descrizione dell’opera».

«Immagine unica»

Il quadro dal titolo “Ambiente rustico”, olio su tela 37,5 centimetri per 22, «raffigura – precisa Momo Zucca – una veduta di Oristano del 1884 della Porta Mari e delle mura del castello con la Torre di San Filippo crollata parzialmente nel 1872. La veduta è presa dall’antica Piazza Comita (extra muraria) corrispondente all’attuale rotonda di via Cagliari con la rappresentazione dello scudo gotico realizzato dagli allievi del liceo Artistico Carlo Contini. L’opera di Satta è l’unica immagine che ci restituisce i colori delle mura con la porta e la torre di San Filippo realizzato da Mariano II nel 1293. Inoltre ci restituisce il colore rosso pompeiano dei palazzi di allora».

Ma non solo, Momo Zucca descrive i particolari: «Il quadro ci mostra anche un carro a buoi con le ruote piene guidato da un messaiu in costume oristanese con la berrita. È proprio questo particolare che ha determinato il titolo del quadretto “Ambiente rustico” che resta comunque dominato dalla porta pubblica di Porta Mari e dalla torre di San Filippo della città di Arestano».

L’artista dimenticato

Giacinto Satta (nato a Orosei il 26 giugno 1851, morto a Bosa il 14 gennaio 1912) è stato scrittore, artista, politico e docente. Tra il 1884 e l’85 fu professore al Ginnasio di Oristano (allora in piazza Eleonora, l’ex convento degli Scolopi oggi sede del Consiglio comunale).

Ispirò l’amica Grazia Deledda nel romanzo “Canne al vento” per il personaggio di Giacinto Pintor. Fu il primo a portare in Sardegna l’impressionismo; amico di Sebastiano Satta e Antonio Ballero con i quali condivise l’impegno politico nel Consiglio comunale Nuoro. Fu assessore e sindaco dal 1900 al 1903, anno in cui si dimise per i forti contrasti con l’avvocato Giuseppe Pinna. Gira mezzo mondo, espone in tantissime gallerie: insomma un gran personaggio, ahimè dimenticato. «Direi unico», commenta Momo Zucca.

Ok degli amministratori

Il personaggio e il quadro meritano. «Non c’è dubbio – dice il sindaco, Massimiliano Sanna - La proposta la trovo molto interessante, il fatto poi che arrivi da Momo Zucca è di assoluta garanzia. Il tempo per esaminarlo e si procederà». Dello stesso parere l’assessore alla Cultura, Luca Faedda. «Intanto apprezzo non poco che la proposta arrivi da un cittadino che ha dato e ancora molto darà alla cultura oristanese, Momo Zucca. Da parte mia porte spalancate, piazza Manno ne potrà solamente guadagnare».

