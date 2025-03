Un’opera da 2 miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro Il verdetto si avrà nel 2026  

L’opera complessivamente costerà poco meno di 2 miliardi di euro, e il Governo – la premier Giorgia Meloni e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini (che tanto sta pubblicizzando in diverse occasioni la bontà della candidatura dell’Italia, cioè di Lula) ha garantito, una volta che si saprà della vittoria, un finanziamento di 950 milioni di euro per la costruzione della galleria. Altre risorse arrivano da Pnrr e fondi europei, mentre la Regione, che ha già investito 350 milioni di euro, sta lavorando a una serie di bandi collaterali, e alla fine incrementerà il suo impegno per la realizzazione dell’infrastruttura.

Se il Rivelatore di onde gravitazionali sorgerà a Sos Enattos (oppure altrove, o ancora se ne faranno due, uno qui, l’altro in Olanda o in Germania) si saprà nel 2026. Al momento non c’è una data precisa, e in realtà non è stato neppure deciso esattamente con quali modalità avverrà la scelta da parte del Board di rappresentanti dei governi dei Paesi europei che sono nella partita.

Le ragioni per cui l’area della ex miniera metallifera è considerata «ideale» – come ha più volte evidenziato anche il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, presidente del comitato tecnico-scientifico e illustre testimonial dell’operazione – sono: l’ambiente silenziosissimo, la ridotta attività antropica e industriale della zona, la pressoché inesistente sismicità, la scarsa presenza di falde acquifere che riduce la possibilità di infiltrazioni.

A mettere insieme un immenso dossier a sostegno della candidatura, oltre agli scienziati e ai diplomatici (l’ambasciatore Ettore Sequi sta seguendo la parte delle relazioni internazionali), ci sono anche gli economisti, con un team guidato dal professor Luigi Guiso che periodicamente aggiorna i dati sull’impatto che la realizzazione di ET avrà sull’Isola.

La fase di costruzione durerà 9/10 anni e «genererà un flusso di domanda di beni e servizi che interesserà imprese sia del Paese ospitante sia europee, e indurrà un ulteriore stimolo alla produzione di beni e servizi intermedi». Il valore totale dei flussi annui di transazioni associate alla costruzione di ET (totale del volume d’affari), dato dalla somma di domanda diretta e indotta in 9 anni di costruzione, è stimato in 6,184 miliardi di euro.

L’effetto totale potenziale in termini di occupazione è stimato in circa 4.000 persone full time ogni anno per i 9 anni di costruzione ipotizzati. Questa forza lavoro sarà distribuita in tutta Europa, con una previsione indicativa di un 70% circa nella nazione ospitante.

Nel complesso, il 65-75% dell’impatto sarà a livello locale-regionale-nazionale, pari a un volume d’affari di 4,329 miliardi di euro, e riguarderà principalmente le aziende dell’edilizia, della meccanica, degli studi tecnici ingegneristici, geologici, dei trasporti, della rivendita al dettaglio e all’ingrosso, dell’ospitalità e della ristorazione. La restante parte – 1,855 miliardi di euro di volume d’affari – riguarderà fornitori stranieri, europei e non, che operano nei settori della produzione dell e tecnologie avanzate. A regime, l’infrastruttura ospiterà personale altamente qualificato, amministrativi, ma soprattutto ricercatori, tecnologi e tecnici, che lavoreranno nel laboratorio e vivranno in loco. Questa comunità comprenderà personale assunto in pianta stabile – circa 160 unità – e flussi regolari: si stimano almeno 250 ricercatori all’anno con una permanenza media di 20 giorni ciascuno. (cr. co.)

