Un’onda verde con cento nuovi alberi  

Oltre un centinaio di nuovi alberi in tutta Selargius, compresa la borgata Santa Lucia. E nei quartieri periferici, da Su Planu a Is Corrias dove nascerà un vero e proprio bosco urbano all’ingresso del rione incastrato fra Pirri e la 554. Via libera al progetto di forestazione - finanziato con 150mila euro del bilancio comunale - che colorerà di verde molte strade della città, pronto ad essere realizzato all’inizio del prossimo anno.

L’onda verde

Il piano è stato approvato dalla Giunta nei giorni scorsi. Nove le zone inserite nel progetto: via San Martino in testa con ulteriori alberi che saranno messi a dimora nelle aiuole rimaste vuote dopo l’ultimo intervento, seguita da via Roma dove alcune piante presenti - partendo da una quercia ritenuta «in gravi condizioni fitosanitarie» - come viene spiegato nella relazione allegata al progetto - saranno rimosse e sostituite, altre nuove in arrivo. Nella mappa c’è anche la borgata, con viale Vienna, via Mosca e via Deledda, insieme alla centralissima via Istria, e via Sant’Olimpia. Nuovi alberi anche a Su Planu, nel cortile della scuola dell’infanzia di via Metastasio, al posto di alcuni che saranno abbattuti perché “malati”.

Is Corrias

Nel progetto rientra anche il quartiere di Is Corrias: è qui che si concentra la fetta più importante dell’investimento - poco più di 70mila euro dei 150mila totali - e il maggior numero di alberi. Sessanta in tutto, previsti in due aree al momento vuote - una di 300 e l’altra di 3mila metri quadri - in attesa del parco urbano annunciato da tempo fra via Goceano e via Is Corrias, con giochi per i bambini e un’area dedicata ai cani che i residenti chiedono da anni. Un piano di riqualificazione del verde urbano che punta ad avere ricadute anche in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici. Dopo il sì in Giunta ora verrà fatto il bando per affidare i lavori.

L’assessore

«Si tratta di un intervento importante, che realizzeremo con fondi comunali, e che ci consentirà di dare decoro e riqualificare alcune aree della città dismesse, ad esempio a Is Corrias», commenta l’assessore all’Ambiente e Verde pubblico Gigi Gessa. «Al contempo il progetto ci permetterà di abbellire alcune strade dove abbiamo previsto la realizzazione di viali alberati. Continuiamo dunque a investire sul verde», conclude, «certi che sia uno degli elementi più importanti per il nostro territorio che già vanta una delle percentuali più alte di metri quadri di verde per abitante rispetto alla gran parte dei Comuni dell’hinterland e non solo».

