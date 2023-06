Un’onda solidale dopo la tempesta 

Dopo il nubifragio dei giorni scorsi a Fluminimaggiore e Buggerru la situazione torna lentamente alla normalità. Da un primo bilancio sembra che le infrastrutture non abbiano subito ingenti danni. Restano da ripristinare alcune strade rurali dove si sono accumulati i detriti.

La solidarietà

A Buggerru c’è stata una grande mobilitazione per aiutare i soci della cooperativa La Valle delle Querce, titolari della concessione balneare “Ondanomala” nella spiaggia Portixeddu. La piena del rio Mannu sfociando a mare ha travolto il loro chiosco di legno, trascinando via l’intera struttura. Grazie alla grande solidarietà di alcuni cittadini è stata attivata una raccolta fondi, per sostenere i soci della coop nella ricostruzione del chiosco. «Dopo il disastro accaduto in seguito all’alluvione – spiega Ivana Atzori, presidente della coop – avevamo in un primo momento deciso di non aprire più l’attività, almeno per quest’anno. Poi siamo rimasti colpiti dal sostegno morale e materiale di tantissime persone che hanno convinto a non mollare e ad affrontare anche questa stagione estiva, come facciamo da più di vent’anni». I danni al casotto di legno, ancora in costruzione, ammonterebbero intorno ai 20 mila euro. «Non avevamo ancora installato le attrezzature – aggiunge Atzori – in caso contrario il bilancio dei danni sarebbe stato molto più pesante».

Le donazioni

Si può aderire alla raccolta fondi utilizzando l’iban IT57X0101585910000000000365, intestato a Società cooperativa turistica La Valle delle Querce. «Dobbiamo ritenerci fortunati a vivere in una comunità così solidale – conclude Ivana Atzori – come la nostra. Per il resto, ci rimboccheremo le maniche e andremo avanti con il nostro lavoro». I sindaci di Fluminimaggiore e Buggerru, Paolo Sanna e Laura Cappelli, hanno deliberato, ciascuno per il proprio comune di competenza, lo stato di calamità.

Strada riaperta

A Fluminimaggiore è stato riaperto al traffico il tratto della via Vittorio Emanuele, rimasto chiuso dopo l’esondazione del rio San Giovanni. «Con l’abbassamento dei livelli dell’acqua – spiega il sindaco Paolo Sanna – siamo riusciti a disostruire le tubature sotto strada, dove scorre il torrente. Abbiamo anche verificato le condizioni di sicurezza, che ci hanno consentito di riaprire il tratto di strada>>. Fortunatamente anche nella vicina Buggerru i danni del nubifragio di mercoledì scorso sono limitati solo al dissesto di alcune sterrate. La sindaca di Buggerru Laura Cappelli ha lanciato per questo una richiesta di aiuto alla Regione. Cappelli, però, pone ora anche un altro problema: «ll rio Mannu ha trasportato a mare durante il nubifragio parecchie canne, che solitamente vengono nuovamente spiaggiate con le successive mareggiate».

RIPRODUZIONE RISERVATA