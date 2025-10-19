Un’onda rosa per la ricerca sui tumori 

Un fiume rosa ha invaso ieri le vie di Carbonia per la Pink Parade-Insieme per Vale, manifestazione organizzata dalle volontarie della Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca contro i tumori femminili. Circa 400 partecipanti sono partiti da piazza Roma, attraversando via Manno, via Gramsci, il centro interzonale e via Costituente, fino alla Grande Miniera di Serbariu, dove li attendeva un rinfresco nella sede della Sezione di storia locale. Il corteo ha poi fatto ritorno in piazza Roma, colorando la città di solidarietà e speranza.

All’iniziativa ha partecipato anche l’amministrazione comunale con il vicesindaco Michele Stivaletta e le assessore Giorgia Meli e Irina Piras. Tra i presenti, anche Andrea Cossu, fratello di Valentina, a cui l’evento è dedicato, scomparsa nel 2022: «Anche dal dolore – ha detto – può nascere luce; questa è la nostra bellezza collaterale, essere qui insieme per trasformare la perdita in forza e solidarietà». Parole che hanno commosso tutti.

