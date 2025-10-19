VaiOnline
Carbonia.
20 ottobre 2025 alle 00:14

Un’onda rosa per la ricerca sui tumori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un fiume rosa ha invaso ieri le vie di Carbonia per la Pink Parade-Insieme per Vale, manifestazione organizzata dalle volontarie della Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca contro i tumori femminili. Circa 400 partecipanti sono partiti da piazza Roma, attraversando via Manno, via Gramsci, il centro interzonale e via Costituente, fino alla Grande Miniera di Serbariu, dove li attendeva un rinfresco nella sede della Sezione di storia locale. Il corteo ha poi fatto ritorno in piazza Roma, colorando la città di solidarietà e speranza.

All’iniziativa ha partecipato anche l’amministrazione comunale con il vicesindaco Michele Stivaletta e le assessore Giorgia Meli e Irina Piras. Tra i presenti, anche Andrea Cossu, fratello di Valentina, a cui l’evento è dedicato, scomparsa nel 2022: «Anche dal dolore – ha detto – può nascere luce; questa è la nostra bellezza collaterale, essere qui insieme per trasformare la perdita in forza e solidarietà». Parole che hanno commosso tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Schianto fatale, muore un ventenne

Nicola Atzori di Ghilarza è stato sbalzato fuori dall’auto, finita contro un albero 
Valeria Pinna
Fasi

Emigrati, il congresso finisce nel caos

Scrutinio infinito per il voto sulla presidenza, alla fine vince Mossa ma è polemica 
Cristina Cossu
La tragedia

Assalto al pullman dei tifosi, un morto

Pietre e mattoni contro i sostenitori del Pistoia basket: la vittima è un autista 
Parigi

Colpo al Louvre, panico tra i visitatori

Una banda di ladri incappucciati porta via il tesoro di Napoleone 