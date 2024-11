Un’onda di vittorie: BJK Cup, azzurre in cima al mondo 

L'Italia trionfa nella finale della Billie Jean King Cup a Malaga, ormai un luogo magico per il tennis azzurro, dove «un altro sogno è diventato realta», dice la capitana Tathiana Garbin. Alla vigilia dell'esordio di Jannik Sinner e compagni nelle Finals di Coppa Davis per difendere il titolo conquistato l'anno scorso, le ragazze hanno sconfitto 2-0 in finale la Slovacchia, mettendo le mani sul trofeo già dopo i due singolari vinti da Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. E' la quinta volta nella storia – l'ultima era stata nel 2013 al Tennis Club Cagliari contro la Russia – che le azzurre della racchetta fanno loro il prestigioso trofeo, fino al 2019 Fed Cup e poi ribattezzato in omaggio alla campionessa Usa. Un premio per la squadra italiana, formata anche da Sara Errani, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Dopo aver avuto al meglio in semifinale sulla Polonia, grazie al punto decisivo nel doppio di Paolini/Sara Errani, le azzurre si sono presentate da favorite all'ultimo atto chiudendo la sfida già dopo i due singolari. «Questo è un sogno diventato realtà, ottenuto grazie ad un gruppo di grandi campionesse. Sono orgogliosa di loro, è stato un viaggio incredibile», le parole di Garbin, anima e motore della squadra.

In campo

A portare a casa il primo punto è stata la riminese Bronzetti, già ottima tre giorni fa contro le polacche. L'azzurra, n.78 Wta, ha messo sotto 6-2, 6-4 Viktoria Hruncakova (n.159), in un'ora e 20 di gioco. Nel primo set, break dell'azzurra al terzo game, ripetuto al settimo, portandosi sul 5-2 e quindi sull'1-0. Hruncakova è salita sul 4-2, ma Bronzetti ha ribaltato la situazione, per imporsi 6-4. «Sono fierissima di essere qui e di aver portato il primo punto - ha detto - ho dormito poco e dopo un buon primo set nel secondo set lei ha spinto un po' ed io ho rallentato, anche per la tensione. Poi è andata». Poco dopo è scesa in campo Paolini, messa di fronte alla n.1 slovacca Rebecca Sramkova (n.43 Wta). Dopo un inizio prudente, la toscana ha ingranato dal sesto gioco, facendo il break e salendo 4-2, poi ha cambiato ancora marcia per arrivare in breve al 6-2. Nel set successivo non c'è stata storia: 6-1 per l'azzurra, che ha dominato il match in 65 minuti totali, chiudendo a modo suo una stagione straordinaria. Poi è scattata la festa, con tutte le ragazze ad abbracciare Tathiana.

