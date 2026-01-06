Un’onda di solidarietà dopo la tragedia 

Una lunga onda di solidarietà ha travolto la famiglia di Roberto Basciu, il 45enne morto in via S’Ecca S’Arrideli sabato scorso dopo essere finito sotto un’auto con la sua moto. Chi lo conosceva, ma anche tantissimi che hanno saputo della tragedia dai giornali, si stanno prodigando per aiutare la moglie Francesca e i piccoli Alessandro e Luna.

Raccolta record

Sui canali social è partita una raccolta di fondi che in pochissimo tempo ha già portato 18.811 euro. E le donazioni vanno avanti ogni minuto. I componenti del 118 di Seui hanno offerto 650 euro e poi ci sono tante donazioni anonime anche di pochi spiccioli ma di chi in un modo o nell’altro, magari con fatica, ha voluto comunque dare qualcosa a questa famiglia e a questi bimbi che saranno costretti a passare la vita senza il loro padre.

La tragedia

Roberto Basciu stava tornando a casa quel maledetto sabato, era quasi arrivato, mancavano pochi metri, ma poi il destino beffardo ha cambiato tutto.E ieri nel giorno in cui i bimbi avrebbero dovuto ricevere in dono la calza della Befana con spazio soltanto per la gioia, è stato invece il giorno del lutto e delle visite commosse di amici e parenti. In attesa dei funerali che saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di San Luca a Margine Rosso da don Davide Collu.

La sicurezza

E intanto continuano a far discutere le condizioni di via S’Ecca S’Arrideli che, dopo la messa in sicurezza di via Dell’Autonomia Regionale Sarda, ha conquistato il podio di strada più pericolosa della campagna quartese, senza luci, senza marciapiedi e senza strisce.Sui social è partita una petizione on line per chiedere la sistemazione di dossi per rallentare la velocità delle auto.

La Città metropolitana

Molto scosso per quanto accaduto il nuovo delegato alla mobilita della Città Metropolitana Omar Zaher ha promesso «cercherò di capire come stanno realmente le cose per quanto riguarda gli interventi in quella strada. Nulla è più importante della sicurezza dei cittadini che deve essere messa al di sopra di ogni cosa. Chiederò di mettere subito qualche dissuasore».

Per ora di certo c’è solo che arriveranno le pensiline per attendere i bus, con pannelli fotovoltaici e lampioni per illuminare. Il progetto è finanziato cdalla Città Metropolitana per un totale di 500mila euro. Il tratto interessato è quello tra le rotatorie via S’Ecca S’Arrideli (angolo via Lago Simbrizzi) e quella che fa angolo con via dell’Autonomia. Sono state identificate quattro aree: fermata S'Ecca S'Arrideli (angolo via Van Dick), seconda e terza fermata, prima e quarta fermata e fermata Sa Funtanedda angolo via lago Simbirizzi.Ogni punto ospiterà una coppia di pensiline (una per senso di marcia).

