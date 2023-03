Un’onda di affetto per il bimbo ricoverato 

Sono stazionarie le condizioni del piccolo di appena nove mesi, residente a Bono, che l’altro ieri è stato ricoverato d’urgenza al Bambin Gesù di Roma per una forma di meningite. Il bimbo inizialmente era stato preso in cura al “San Francesco” di Nuoro con una febbre molto alta e, subito dopo la diagnosi, trasferito d’urgenza in elicottero nella struttura sanitaria della capitale, accompagnato dalla sua mamma. Il papà, invece, si è imbarcato in nave il giorno stesso. Nel frattempo è scattata la sorveglianza sanitaria per i contatti stretti del piccolo che sono stati sottoposti a profilassi. Al momento non risulterebbero altri casi di infezione.

Angoscia in paese

Sono ore di angoscia per i genitori e per la comunità intera di Bono che si è immediatamente stretta intorno alla famiglia. Il sindaco, Michele Solinas, è stato il primo ad esprimere affetto e vicinanza, mostrando grande apprensione per la salute del bimbo. Ha portato ai genitori il sostegno di tutta la comunità del piccolo paese del Goceano. Il parroco di Bono, don Mario Curzu, era stato avvertito al momento del ricovero. Anche ieri ha parlato per telefono con il papà del piccolo, per avere notizie. «È stabile, ha iniziato la cura, ed è in mano dei medici e del Signore», riferisce don Curzu che ha chiesto alla comunità di pregare: «Signore tu hai invitato i bambini a venire da te, per stendere le tue mani su di loro e benedirli. Noi ti preghiamo di stendere ora la tua mano sopra questo bimbo per alleviare il suo dolore, per liberarlo da tutte le sue sofferenze». Il parroco di Gavoi e Lodine, Michele Casula, ancora, ha voluto coinvolgere i parrocchiani con un messaggio di solidarietà al babbo del piccolo, molto conosciuto nella zona per attività in ambito sportivo. Non si contano i messaggi di conforto e le preghiere apparse sui social: un’ondata di partecipazione, seppur virtuale, che fa bene al cuore.

Viaggio della speranza

Più passa il tempo e più è forte la speranza di vedere il piccolo finalmente fuori pericolo. Le prime 48 ore sono cruciali per il decorso dell’infezione batterica. Intanto il caso del bimbo portato d’urgenza fuori dall’Isola per essere curato, oltre a suscitare solidarietà e preoccupazione, ha finito per alimentare le polemiche sui limite della sanità locale. «Potevamo anche noi avere un ospedale pediatrico di alta specializzazione – commenta l’ex assessore alla Sanità Luigi Arru – parlo del Microcitemico di Cagliari che insieme al Brotzu e dell’Oncologico rappresentavano ospedali di alta specializzazione di interesse regionale». Vecchi progetti mai attuati.