un’olbia sprecona cade con la paganese 

Paganese (4-3-3) : Spurio; Malvestuto, F. De Feo, G. Esposito (22’ st Zugaro), Fierro; Mancino (40’ st Del Gesso), Bucolo, Petrosino (40’ st Pellino); G. De Feo (22’ st D’Angelo), Ferreira, Faella (29’ st Ricci). In panchina Grimaldi, Boccia, Ianniello, De Angelis. Allenatore R. Esposito.

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda, Buschiazzo, Pani, Petrone; Rizzo (37’ st Yanovskyy), Maspero (29’ st Cabrera); De Grazia (40’ st Islam), Ragatzu, Furtado (16’ st Luzayadio); Della Salandra. In panchina Rizzitano, Costanzo, Lucarelli, Marroni, Diallo. Allenatore Zé Maria.

Arbitro : Grieco di Ascoli Piceno.

Rete : nella ripresa, 38’ Mancino.

Note : a l 45’ pt espulso Licursi, il vice allenatore della Paganese. Ammoniti G. Esposito, Faella, F. De Feo, Zugaro, Del Gesso (P) e De Grazia (O). Recupero: 1’ pt-5’ st. Spettatori circa 800.

Pagani. Alla Paganese basta un gol a 10’ dalla fine per battere l’Olbia e aggiudicarsi i 3 punti in palio al “Marcello Torre” di Pagani nella 7ª giornata di ritorno di Serie D. Contro la quinta della classe, imbattuta in casa, la squadra di Zé Maria ha le sue occasioni (clamoroso il palo di Pani sullo 0-0), però le spreca.

L’avversario invece no e condanna alla dodicesima sconfitta i bianchi, che perdono anche una posizione in classifica scivolando al quattordicesimo posto nei playout a 4 punti dalla salvezza. Prima del fischio d’inizio Nicola Cardillo, presidente onorario della Paganese, omaggia l’Olbia con una maglia in ricordo di Ernesto Truddaiu, ex calciatore di entrambe le squadre, scomparso due settimane fa. Dopodiché si parte.

Primo tempo soporifero: l’unico episodio degno di nota è l’intervento di Spurio su Ragatzu al quarto d’ora. Meglio la ripresa, con Di Chiara che al 21’ alza sopra la traversa sul tiro di Faella e Pani che al 27’ colpisce clamorosamente il palo dopo che Ragatzu si era portato a spasso Spurio. Ancora Di Chiara in evidenza, superata la mezz’ora, su D’Angelo, ma al 38’ il portiere dell’Olbia capitola, beffato da Mancino per il vantaggio della Paganese. L’Olbia cerca il pareggio ma sulla strada dell’1-1 trova Spurio, che al 50’ disinnesca il filtrante di Islam sugli sviluppi di una punizione di Ragatzu.

