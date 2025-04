Un’Olbia spietata condanna l’Uri all’Eccellenza 

Atletico Uri 1

Olbia 2

Atletico Uri (4-3-2-1) : Cherchi; Ravot, Jah, Rosseti, Fadda (43’ Pisano); Animobono (37’ st Fabio Scanu), Carlo Piga (19’ st Fiorell), Tuveri; Basciu (11’ st Cicarevic), Demarcus; De Cenco. In panchina Renna, Dore, Federico Piga, Tognoni, Luigi Scanu. Allenatore Massimiliano Paba.

Olbia (4-4-1-1) : Ascioti; Arboleda, Diallo Abbas, Pani, Yanovskyy; De Grazia (32’ st Lucarelli), Biancu (38’ st Marroni), Maspero, Costanzo (28’ st Luzayadio); Ragatzu; Della Salandra (11’st Rizzo). In panchina Di Chiara, Alves Furtado, Petrone, Islam, Massouema. Allenatore Ze Maria.

Arbitro : Francesco Polizzotto di Palermo.

Reti : pt 39’ Costanzo; st 28’ De Grazia, 44’ Pisano.

Note : ammoniti De Cenco (A) e Arboleda (O). Recupero 2’ pt + 5’ st. Angoli 3-2 per l'Olbia. Spettatori 250 circa.



Uri. L’Olbia sbanca 2-1 il Ninetto Martinez di Uri e accarezza da vicino la salvezza diretta, mentre condanna i padroni di casa alla retrocessione. Esultanza da una parte, occhi lucidi dall’altra in un fine partita dove gli uomini in campo e in panchina non hanno mascherato le rispettive emozioni.

Ospiti in vantaggio al 39’: un recupero palla innesca De Grazia che entra in area dalla destra, arriva sul fondo e mette rasoterra in mezzo dove Costanzo arriva puntuale all’appuntamento con il gol. Nell’occasione si infortuna il capitano urese Fadda, che deve lasciare il campo qualche minuto dopo. Al 31’ Ascioti salva tutto di piede su conclusione di De Cenco, poi la difesa mura Basciu. Nel recupero del primo tempo batti e ribatti in area gallurese con le conclusioni degli attaccanti giallorossi ribattute dal portiere e dai difensori nei pressi della linea bianca.

Il raddoppio arriva al 73’ con una bella conclusione dalla sinistra di De Grazia: la sfera finisce la sua corsa sotto l’incrocio opposto. L’Atletico Uri la riapre al minuto 89 con Pisano, che con perfetto tempismo trova in area il piatto al volo su una buona palla in profondità. Forcing finale dei padroni di casa ma il risultato non cambia e l’Uri è costretta a salutare mestamente la Serie D.



