Un’olbia perfetta affonda il trastevere i bianchi vedono la luce in fondo al tunnel 

Olbia 3

Trastevere 0

Olbia (4-4-2) : Di Chiara, Arboleda (40’ st Diallo), Buschiazzo, Pani, Petrone; Luzayadio (31’ st Islam), Rizzo, Maspero, Costanzo (40’ st Biancu), Furtado (20’ st Della Salandra), Ragatzu (44’ st Marroni). In panchina Ascioti, Yanovskyy, Caggiu, Cabrera. Allenatore Zé Maria.

Trastevere (3-4-3) : Zandri; Giordani, Massimo (35’ st Calderoni), Iacoponi; Schettini, Crescenzo, Ferrante (20’ st Lorusso), Fragnelli; Ferraro (18’ D’Incoronato, 43’ st Spila), Scaffidi, D'Alessandris (7’ st Compagnone). In panchina Lazzarini, Cavaliere. Allenatore Bernardini.

Arbitro : Cipriano di Torino.

Reti : nella ripresa, 8’ e 34’ Maspero, 38’ Della Salandra.

Note : ammoniti Arboleda, Ragatzu (O) e Massimo (T). Recupero: 1’ pt-4’ st. Spettatori 491.

Olbia. Maspero (doppietta) e Della Salandra piegano il Trastevere al “Nespoli”, e regalano all’Olbia la vittoria all’8ª giornata di ritorno di Serie D.

La squadra di Zé Maria, in cui spiccano l’assenza di De Grazia fermato dalla febbre, il rientro di Costanzo dopo l’infortunio e la novità Luzayadio, impiega un po’ a decollare. In un primo tempo avaro di emozioni la partita la fanno gli ospiti, ma sono i padroni di casa ad andare più vicini al vantaggio con Furtado e, da palla inattiva, anche con Costanzo e Pani.

A inizio ripresa ci prova Ragatzu, poi all’8’ Maspero infila Zandri dal limite, ed è 1-0. Mentre Luzayadio spreca la chance per il raddoppio, il Trastevere chiama in causa Di Chiara un paio di volte. Al 26’, con un salvataggio miracoloso sulla linea di porta, Fragnelli nega la gioia del 2-0 al neo entrato Della Salandra, ma nulla può su Maspero, che al 34’ sigla il raddoppio. Della Salandra si rifà al 38’, chiudendo i giochi.

«Abbiamo vinto ed è la cosa più importante», dice Zé Maria: «In gare come questa, che è uno scontro diretto in chiave salvezza, la tensione può condizionare: nel primo tempo eravamo contratti e abbiamo sbagliato tanto, ma nel secondo la squadra è venuta fuori bene. Per svoltare ci manca vincere fuori casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA