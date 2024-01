un’olbia in caduta libera si arrende alla vis pesaro 

Olbia 0

Vis Pesaro 1

Olbia (3-4-1-2) : Rinaldi; La Rosa, Bellodi, Motolese; Arboleda (21’ st Zallu), Dessena (30’ st Contini), Biancu, Montebugnoli (6’ st Schiavone); Ragatzu; Nanni, Scapin (30’ st Gennari). In panchina Van der Want, Incerti, Mordini, Zanchetta, Palomba. Allenatore Greco.

Vis Pesaro (4-3-1-2) : F. Neri; Ceccacci (12’ st Mattioli), Rossoni, Zagnoni, Zoia; Nina (21’ st Obi), Di Paola, Rossetti; Pucciarelli (12’ st Iervolino); Nicastro, Karlsson (33’ st G. Neri). In panchina Polverino, Peixoto, Loru, Foresta, Mamona, Molina, Gulli, Kemayou. Allenatore Banchieri.

Arbitro : Totaro di Lecce.

Rete : 29’ pt Nicastro.

Note : ammoniti Dessena, Arboleda, Nanni (O), Pucciarelli, Ceccacci e Iervolino (VP). Recupero: 1’ pt-5’ st. Spettatori 643.

Olbia. La Vis Pesaro suona la quinta (sconfitta consecutiva) per l’Olbia: Nicastro decide lo scontro salvezza della 2ª giornata di ritorno di Serie C. E per la squadra di Leandro Greco, sempre più penultima in classifica, fischiata e contestata al “Nespoli” al triplice fischio e costretta al silenzio stampa dalla società, è buio pesto.

Nel primo tempo va in scena la solita Olbia inerme, mentre l’avversario centra l’incrocio dei pali dopo 1’ con Di Paola su punizione e prima del quarto d’ora sfiora il vantaggio con Karlsson, disinnescato da Rinaldi. Al 29’, dagli sviluppi di una rimessa laterale, la Vis Pesaro passa col neo neoacquisto Nicastro, che debutta al meglio in biancorosso: da quel momento entrano in partita i padroni di casa, che a ridosso dell’intervallo colpiscono la traversa con Nanni. La chiusura di Montebugnoli su Pucciarelli lanciato a rete manda tutti negli spogliatoi e la ripresa si apre sulla conclusione di Biancu, che finisce sui pannelli pubblicitari.

Poi gli ospiti si salvano sull’incornata di Nanni e prendono la traversa con Karlsson, annullato nell’azione successiva da Rinaldi. Dall’altra parte il neo entrato Contini spara alle stelle da buona posizione (33’). Finale incandescente con i bianchi che cercano il gol e la Vis Pesaro che si mangia il 2-0 con Karlsson: marchigiani a +6 sui galluresi, che in fondo al tunnel vedono tutto nero.

