un’olbia fragile cade anche davanti al gubbio 

Gubbio (4-2-3-1) : Vettorel; Morelli (17’ st Casolari), Portanova, Signorini, Mercadante; Rosaia, Mercati (17’ st Bulevardi); Chierico (17’ st Corsinelli), Montevago (1’ st Dimarco), Spina; Udoh (7’ st Di Gianni). In panchina S. Greco, Tozzuolo, Guerrini, Frey, Galeandro. Allenatore Braglia.

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda (1’ st Zallu), Bellodi (33’ Fabbri), Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Biancu; Cavuoti, Ragatzu (18’ st Dessena), Contini; Scapin (18’ st Nanni). In panchina Palmisani, Van Der Want, Incerti, Palomba, Mameli, Caggiu. Allenatore L. Greco.

Arbitro : Drigo di Portogruaro.

Rete : nella ripresa, 27’ Bulevardi (r).

Note : ammoniti L. Greco in panchina, Signorini, Dimarco (G), Arboleda e Contini (O). Recupero 3’ pt - 3’ st. Spettatori 922.

Gubbio. Gubbio di rigore. È così che la formazione umbra si aggiudica la gara della 9ª giornata di Serie C: piegando l’Olbia 1-0 dal dischetto con Bulevardi, che trasforma il penalty ottenuto nella ripresa, prima della mezz’ora, per un fallo subito da Dessena.

Una mazzata per la squadra di Leandro Greco, che nella trasferta del “Barbetti” rimedia la terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta con quella in Coppa Italia, e con 8 punti in classifica deve guardarsi le spalle. La sosta forzata per il rinvio del match col Pineto non porta consiglio: nel primo tempo i galluresi - che perdono Bellodi dopo mezz’ora per infortunio - subiscono l’iniziativa dei padroni di casa, che chiamano in causa Rinaldi un paio di volte in mischia, all’8’ dalla punizione di Chierico e al 25’ su azione, e prima della mezz’ora con lo stesso Chierico di testa. Quando i bianchi provano a uscire trovano il muro eugubino, così Vettorel va all’intervallo con i guantoni puliti.

Gubbio ancora pericoloso in avvio di ripresa con Chierico, che da ottima posizione grazia la sua ex squadra. Poi Rinaldi anticipa Bulevardi e il neo entrato Nanni impegna Vettorel dagli sviluppi di una rimessa laterale, ma è il Gubbio a passare su rigore con Bulevardi decidendo la sfida. Così all’Olbia non resta che provare a rifarsi mercoledì al “Nespoli” contro la Fermana.

