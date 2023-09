un’olbia da sogno prepara il derby 

Squadra che vince non si cambia. Un dogma che non può negare neppure Leandro Greco se è vero che l’Olbia schierata in avvio in casa della Vis Pesaro, stesa 1-0 con gol di Bellodi a 10’ dalla fine dell’anticipo della 2ª giornata di Serie C, era per dieci undicesimi la stessa che aveva battuto il Cesena al debutto in campionato.

Verso il derby

Unica eccezione Scapin, all’esordio tra i professionisti, in attacco al posto di Nanni, subentrato in corso d’opera. «Nicola ha avuto un piccolo problema che ha poi recuperato, ma ho preferito non rischiarlo anche perché ho fiducia in Thomas, che ha giocato, infatti, una grande partita», ha spiegato Greco dopo il match con la Vis Pesaro, mai sconfitta prima di venerdì dai galluresi, a punteggio pieno nel girone B. Da vedere se Nanni sarà titolare al prossimo giro: il derby con la pari punti Torres, in programma sabato al “Nespoli”. A tal proposito, in città si rincorrono le voci sull’anticipo della sfida di 24 ore per motivi di sicurezza, dal momento che sabato pomeriggio a Olbia verrà ordinato il nuovo vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias Roberto Fornaciari e le forze dell’ordine saranno impegnate anche su quel fronte ma le società smentiscono l’ipotesi: a pochi giorni dall’evento le probabilità di un cambio di programma restano esigue.

Gli infortuni

Ciò premesso, più di Nanni preoccupa Mordini, uscito contro i marchigiani dopo 20’ per infortunio: si tratterebbe di un problema muscolare, e allora il giocatore rischia seriamente di saltare il derby e l’allenatore dell’Olbia di dover rielaborare il piano anti Torres. Se ne saprà di più oggi, alla ripresa degli allenamenti. Già la rottura del crociato di Boganini ha costretto Greco a rivedere il suo 4-3-3: in generale, le soluzioni in rosa, da Contini che è diventato titolare al posto di Boganini, favorito in partenza, a Scapin che ha sostituito Nanni venerdì, fino a Montebugnoli, alter ego naturale di Mordini, sono certamente valide. Ma se - al netto di giovane età e inesperienza - sono partite dalla panchina, una ragione ci sarà. E, allo stesso modo, se sono valide è ora di dimostrarlo. A maggior ragione se Greco continua a rimarcare l’importanza, negli equilibri di squadra, di chi spinge dietro i titolari per la maglia.

La soddisfazione

Pure dopo la Vis Pesaro il tecnico romano ha sottolineato l’atteggiamento dei subentrati: «Mi sono piaciuti molto Fabbri, Cavuoti, Montebugnoli, Incerti, e lo stesso Nanni: questi ragazzi stanno lavorando in maniera profonda, e quando c’è partecipazione anche dalla panchina è un buon segnale che dobbiamo alimentare». In particolare, dopo l’elogio a Scapin, del quale ha detto «è un ragazzo che secondo me ha grandi potenzialità», l’allenatore si è soffermato sul “cagliaritano” Cavuoti: «Sono innamorato calcisticamente e tecnicamente di lui, ma ha bisogno di tempo per capire cosa serve per giocare tra i grandi e per diventare grande: deve fare un passo di crescita personale, quando lo farà potrà spostare gli equilibri». Infine, il concetto della difesa globale. «Che non è una questione solo di reparto», spiega. «Io lo definisco uno stato d’animo: è difendere qualcosa che non è solo il risultato ma i percorsi personali di ognuno di noi, le ambizioni, mettersi a disposizione di un gruppo, difendere la città, la società. La fase difensiva è una cosa molto più ampia». Detto alla vigilia del derby, fa ancora più effetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA