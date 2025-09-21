un’Ohana mana cup spagnola 

Gli spagnoli, che hanno approfittato della settimana in Sardegna per preparasi agli imminenti Mondiali in Sudafrica, hanno sbaragliato la concorrenza nella diciassettesima edizione della Ohana Mana Cup, classica di ocean racing (surfski) che si svolge tra Geremeas e Cagliari, lungo una rotta di 19,5 km decisa dal vento. Quest’anno, gli organizzatori del Kauna Team hanno dato il via da Cala Serena per approdare al Poetto, all’altezza dello stabilimento dell’Aeronautica Militare.

Il primo ad arrivare è stato il fuoriclasse Walter Bouzan Sanchez, che ha sollevato la pagaia dopo un’ora e 16 minuti. Più di 10’ il distacco sul connazionale Alejandro Aguera Parron che a sua volta ha preceduto di 35” Gonzalo Infante Llorca e di 44” Marian Hernandez Vellisca, la migliore tra le donne. Poi il norvegese Eivind Vold, Paolo Bulgarelli (genovese del Kauna Team e primo italiano) e, ottavo al debutto in una specialità non sua, il leggendario ungherese Adam Varga.

A proposito di leggende, il romano Gianni Montagner, presente in tutte le edizioni, ha gareggiato in doppio con l’olbiese Maurizio Gaudino. Migliore dei sardi, Alessandra Contu, seconda tra le donne. ( c.a.m. )

