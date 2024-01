«Un’occasione persa Questa Giunta dà priorità alle auto»  

L’idea di Cabubi piaceva. Tanto che due amministrazioni di colore diverso l’hanno portata avanti. Bici e bus: tutto insieme per una mobilità del sostenibile. Alla fine, però, non ha funzionato. Perché? «L'amministrazione ha perso la possibilità di avere uno strumento alternativo per muoversi in città», dice Francesca Mulas, consigliera comunale di opposizione (Possibile Sardegna). «Purtroppo questa Giunta ha sempre dato priorità alle auto e dimostrato scarsa attenzione all'esigenza di moltissimi cittadini e turisti di muoversi in modo diverso, mentre le altre città europee stanno andando verso la ciclabilità e la pedonalizzazione. Manca poi la sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile, il risultato è che le strade sono invase di auto, e questo aumenta l'insicurezza degli utenti deboli, l'inquinamento, il congestionamento della viabilità».

In attesa dell’esito del bando che riassegnerà il servizio c’è chi si è già fatto avanti per ripristinare il bike sharing: Andrea Ranieri, titolare di Freedom, la società che gestisce i monopattini in condivisione in città, spiega che «già mesi fa ho scritto al Comune per chiedere con un affido diretto di poter gestire il bike sharing. Curando già il servizio di monopattini, con una sola app si potrebbe gestire tutto». ( ma. mad. )

