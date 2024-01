Un’oasi per i gatti abbandonati 

Monserrato avrà la sua prima oasi felina e sorgerà in un terreno situato tra via Caracalla e via Capo Comino. Dalla Regione è in arrivo un finanziamento di 100 mila euro per raggiungere l’obiettivo.

È questa la novità che vedrà la luce nel 2024 benendo incontro alle tantissime richieste degli amanti dei gatti che da tempo chiedevano che i felini avessero un luogo sicuro dove vivere ed essere accuditi. Esiste già una colonia in via Brasile con circa trenta gatti assistiti in tutto e per tutto, ma mancava un’area apposita dove questi animali possano essere liberi di circolare, protetti da una recinzione esterna che li tutelerà maggiormente rispetto alle colonie.

Il progetto

L’area verrà attrezzata a verde per il benessere dei futuri ospiti a quattro zampe. «Per quanto riguarda i cani, attraverso la convenzione con il canile convenzionato Shardana di Selargius, esiste la possibilità di ricovero per i cani randagi, vaganti o feriti che vengono trovati nel nostro territorio. Per quanto riguarda i gatti, invece, purtroppo non esiste alcuna possibilità di ricovero, se non per quelli feriti ma che, una volta curati, vengono rimessi in libertà», sottolinea il sindaco Tomaso Locci. A breve l’amministrazione comunale sarà chiamata a discutere e votare il regolamento per i diritti degli animali che è stato ampiamente analizzato dalla Commissione sul benessere animale presieduta dal consigliere Saverio De Roma. Nel testo, un articolo specifico recita: «I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune». De Roma infatti ricorda «che rientra proprio tra le responsabilità di un’amministrazione comunale tutelare i gatti del territorio, sia attraverso il riconoscimento e il sostegno alle colonie feline ma anche, e soprattutto, attraverso la realizzazione di un luogo come l’oasi felina, in cui poter ospitare i gatti che vivono in spazi pericolosi, che sono abbandonati o versano in condizioni di salute precarie».

Dove sorgerà

Il terreno tra via Caracalla e via Capo Comino, individuato in seguito ai vari sopralluoghi effettuati dal sindaco Locci e dall’assessora con delega al Benessere animale Paola Piroddi, è stato giudicato idoneo ad ospitare l’oasi e a garantire ai gatti di Monserrato uno spazio sicuro e protetto. «Un grandissimo obiettivo raggiunto grazie alla sensibilità di chi, in Consiglio regionale, ci sta supportando in questo grande progetto che il nostro Comune sta realizzando per il benessere animale», dichiara Piroddi e aggiunge: «Non è facile trovare interlocutori così sensibili al tema ma noi siamo riusciti ad avere pieno riscontro ad una delle nostre principali richieste che era quella di creare uno spazio per i nostri gatti. Entro gennaio avremo il progetto». L’iniziativa è frutto anche della stretta collaborazione tra la Polizia municipale, l’ufficio Ambiente e il settore Bilancio.

