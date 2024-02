Un’oasi non soltanto per cani e gatti 

Non accoglierà solo i cani e i gatti senza un padrone, ma anche tanti altri animali, diventando una vera e propria fattoria didattica: l’oasi canina fortemente voluta dal Comune, che sorgerà nel vecchio maneggio di Macchiareddu, ha finalmente un gestore. Nelle prossime ore l’amministrazione comunale firmerà la convenzione con il Centro cinofilo Dorys, che otterrà la struttura in comodato gratuito.

Il programma

Per il sindaco, Beniamino Garau, si tratta di un grande risultato: «Con pazienza e dedizione siamo riusciti a centrare questo importante obiettivo, la struttura – messa a disposizione dal Cacip – non avrà solo il compito di affrontare l’emergenza randagismo, ma diventerà un luogo dove, oltre a poter adottare gli animali senza un proprietario, si porterà avanti un’azione educativa. Il Comune si impegnerà a far allacciare nei prossimi giorni luce, acqua e fognature, e annualmente metterà a disposizione del gestore un importante contributo economico. Manca ancora qualche piccolo intervento per adeguare le strutture, che in passato hanno ospitato anche un maneggio, e dopo l’arrivo dei box l’oasi animale potrà finalmente essere inaugurata. Un ringraziamento va all’associazione che ha accolto il nostro invito e si è messa subito a disposizione, e all’ex assessore al Benessere animale, Gaetano Crocco, che ha contribuito alla realizzazione di questo progetto».

L’oasi

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come il progetto non si fermi alla sola accoglienza degli animali abbandonati: «L’oasi potrà accogliere oltre cento cani e gatti, ma ci saranno anche asini, conigli e cavalli, sarà un luogo in cui saranno presenti diversi servizi dedicati agli animali, i volontari che opereranno saranno tutti abilitati a lavorare in un rifugio di questo tipo. L’associazione che firmerà la convenzione avrà il compito anche di recuperare i cani e i gatti senza un proprietario che vagano nel nostro territorio: in collaborazione con le altre associazioni del territorio vogliamo creare una rete per il benessere animale, puntiamo ad avere quanto prima un’ambulanza veterinaria, delle guardie zoofile, e organizzeremo corsi di primo soccorso».

L'appello

Per renderla operativa manca ancora qualche tassello, ecco perché il Comune chiede una mano agli imprenditori locali: «Chi volesse donarci del materiale per terminare l’adeguamento della struttura è il benvenuto - aggiunge Sorgia - questo progetto appartiene a tutta la comunità».

Laura Figus, presidente del Centro cinofilo Dorys, spiega come importante sarà la collaborazione con le varie associazioni del territorio impegnate nella tutela degli animali: «Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, non puntiamo solo a creare un rifugio per cani e gatti abbandonati, vogliamo dare vita a una fattoria didattica aperta alle visite dei bambini. Sono arrivati i primi box per accogliere gli ospiti a quattro zampe: c’è ancora qualche intervento da fare per rendere sicura la struttura, i cittadini possono darci una mano in qualsiasi modo».

