«Un’oasi naturalistica nell’ex cava» 

Le rive del Terramaistus, in territorio comunale di Guspini, stanno diventando un parco naturale: sempre più persone trascorrono il tempo libero nell’area ricca di fauna e fiori selvatici. Ginestre e fresie contornano i sentieri su cui anziani passeggiano, giovani fanno trekking e bambini giocano.

La natura ha curato le ferite procurate dall’uomo: per oltre 50 anni l’area è stata interessata da attività di estrazione di sabbia e pietrame. Terminate le concessioni, si è creata un’oasi. Qui nidificano diverse specie di volatili migratori: aironi bianchi, cinerini, folaghe. Qui hanno il loro habitat lepri, volpi, conigli.

Il livello della falda

«La ex cava – sottolinea Laura Cadeddu, 56 anni, geologa professionista e ambientalista – ha già da tempo ritrovato il suo equilibrio, a costo zero per la società perché opera della natura. Sarebbe un investimento per tutti se il sito venisse riqualificato sotto l’aspetto naturalistico, interrompendo anche il depauperamento attuato dal pozzo per l’abbattimento della falda, ancora in funzione nonostante l’estrazione sia conclusa da tempo: il livello della falda è stato abbassato di almeno dieci metri, influendo sulla produttività delle attività agro-zootecniche dell’area».

Da qualche anno l’acqua del laghetto, drenata dal pozzo, viene convogliata nel corso del rio Terramaistus mediante una condotta interrata: «Queste opere hanno alterato il corretto equilibrio idrogeologico, ostacolando l’infiltrazione e alimentazione degli strati acquiferi sotterranei e innescando processi di desertificazione della piana», prosegue Cadeddu.

Microclima

Da considerare, secondo l’esperta, anche «la modifica del microclima rispetto alle coltivazioni e alle lavorazioni oggi esistenti, oltre l’aspetto paesaggistico: la trasformazione dovuta all’intervento umano non ha giovato al contesto territoriale ma al contempo ha innescato un’evoluzione verso un’area umida, generando processi potenzialmente positivi se correttamente progettati e condivisi dalle comunità». L’obiettivo: rendere l’area appetibile sotto il profilo naturalistico e farne un potenziale volano per un turismo ecosostenibile.

