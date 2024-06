Un’oasi naturalistica davanti a casa 

Proprio dietro casa, vicino al centro abitato, il fiume di Sestu ospita un piccolo ecosistema nascosto. Non è raro assistere tra la primavera e l’estate alla nidificazione di varie specie di uccelli che ogni anno scelgono il corso d’acqua per deporre le uova.

Le mascotte

Nelle scorse settimane in particolare, è stata avvistata una coppia di germani reali nel Rio Matzeu, che ha lasciato affascinati gli abitanti della zona che l’hanno subito adottata. Non solo germani però, perché il rio ospita un ecosistema che ancora resiste vicino alla città, merito delle acque provenienti dallo stagno di Santa Gilla, e una posizione che permette ai volatili di riprodursi in sicurezza. Un’area che l’amministrazione comunale valorizzerà realizzando finalmente il parco fluviale da oltre 3 milioni di euro: un grande spazio, di ventimila metri quadrati, con una piazza circondata da alberi, un’area sportiva, un percorso ciclopedonale, una cisterna interrata, e un’area parcheggi.

L’esperto

L’ornitologo e biologo Sergio Nissardi, che si occupa di rilievi faunistici e soprattutto avifaunistici per istituti scientifici e vari enti locali, non è sorpreso: «Il rio di Sestu - afferma - è legato a un ambiente fatto di acque dolci, o meglio semi-dolci, a canneto ai margini dello stagno di Cagliari che è uno degli stagni più ricchi in Sardegna. È una zona umida molto importante, di conseguenza molte specie lo frequentano. Solitamente ospita specie come anatre, folaghe, rallidi, gallinelle d’acqua. Tra l’altro è una delle poche zone frequentate dal pollo sultano visto che i canneti a Santa Gilla sono piuttosto limitati nella loro estensione. È una zona umida molto importante, che permette una grande biodiversità. Sono ambiti poco frequentati che permettono alla zona di essere piuttosto tutelata. Anche il fatto che non si vada a caccia, a ridosso di zone urbanizzate, permette agli uccelli di trovare zone indisturbate, perciò riescono ad adattarsi alla presenza dell’uomo che non risulta particolarmente invasiva».

La scoperta

Una piccola oasi naturalistica poco conosciuta dai sestesi, che sui social sono impazziti per la coppia di germani reali fotografata in ogni posa.«Si tratta du un ecosistema con masse vegetali composte da macro e micro alghe su cui si inseriscono i consumatori come i plancton e le anatre – conclude l’esperto -. Funziona più o meno naturalmente con apporti d’acqua semi naturali. Nella coppia di germani che i cittadini vedono spesso e a cui sono ormai affezionati, è possibile riconoscere il maschio che ha la testa verde. Sono iridescenti quindi in alcune foto sembrano con la testa blu, e sono più vistosi rispetto alle femmine».

RIPRODUZIONE RISERVATA