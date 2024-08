Un’oasi al posto della discarica 

Nel cuore di Sant'Elia, tra il profumo salmastro del golfo di Cagliari e l’eco di un quartiere troppo spesso relegato ai margini, un gesto di resistenza silenziosa ha trasformato una discarica in un angolo di bellezza inattesa. È qui, in una strada sterrata tra via Utzeri e via Schiavazzi, che due giovani quarantenni, senza cercare riflettori o consensi, hanno dato vita a un giardino che racconta la bellezza della perseveranza e il potere della comunità.

Un giardino nascosto

In quell’area ancora dominata da sterpaglie, rifiuti, vecchie carcasse di automobili e barche abbandonate, sta, piano piano, sbocciando un piccolo paradiso verde. I due ragazzi mossi dal desiderio di non dover più attraversare cumuli di immondizia per tornare a casa, hanno deciso di regalare a quello sterrato un nuovo volto. «Nessun nome e nessuna foto per favore, non siamo alla ricerca di visibilità o riconoscimenti, semplicemente qui era una porcilaia e ci siamo attivati noi perché vogliamo solo restituire dignità al luogo in cui viviamo e siamo cresciuti», affermano.

Questo piccolo giardino nascosto, altro non è che un mosaico di colori e profumi. Un nespolo si erge accanto a un mandarino cinese, il ficus benjamin e la strelitzia donano un tocco esotico, mentre gli oleandri, con i loro fiori, contrastano la rigida struttura della palmetta nana.

Tra le aiuole, delimitate da pietre e ghiaia, spuntano piante aromatiche, un pesco e persino un banano, mentre zucche ornamentali e piante grasse aggiungono un tocco di stravaganza. A proteggerle una staccionata verde. Mentre le panchine azzurre e un grande ombrellone con tavolino e sedie invitano a sostare.

Ciao e Boxer

Ma il giardino non è solo un’oasi di verde: è anche un percorso di memoria e di riuso. Al centro, come testimonianza del passato e del presente del quartiere, si trovano due vecchi motorini della Piaggio: un “Ciao”, uno dei ciclomotori più venduti in Italia dal 1967 al 2006 e un “Boxer”, molto in auge negli anni Ottanta, attorno ai quali si snoda una pista segnata da una ventina di vecchie biciclette, ognuna con la propria storia. «Alcune sono state recuperate dalle discariche, che da queste parti sono un po’ ovunque, altre ci sono state regalate da chi voleva liberarsene e altre ancora siamo andati noi a scovarle al mercatino dell’usato del parcheggio Cuore».E così, mentre il profumo del mare continua a lambire le strade di Sant'Elia, ora c'è anche il profumo della terra, delle piante e dei fiori a dare vita a un'opera d’arte spontanea e variegata. Il risultato? Uno spazio che, oltre a essere esteticamente piacevole, rappresenta un atto di ribellione contro l’incuria e il degrado. Il messaggio però che arriva da un contesto che in troppi ancora considerano irrimediabilmente perduto è chiaro: anche qui, in un quartiere che porta con sé le cicatrici dell’abbandono può nascere qualcosa di bello, di utile, e soprattutto di condiviso.

