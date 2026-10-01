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Lanusei.
02 ottobre 2026 alle 00:16

Uno zainetto a tutti i bimbi della prima elementare 

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Uno zainetto per accogliere un nuovo inizio e portare con sé tutto ciò che si è
già imparato. È questo il significato dell’iniziativa promossa dal Coordinamento pedagogico territoriale associato, che oggi ha consegnato 254 zainetti alle bambine e ai bambini delle classi prime della scuola primaria nei centri aderenti. Il dono nasce per accompagnare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria: non soltanto un oggetto da utilizzare, ma un simbolo del legame tra le esperienze già vissute e quelle che attendono i bambini. A raccontarne il senso è la dedica che accompagna il regalo: «Ti sembra vuoto ma in realtà dentro c’è tutto quello che tu hai già imparato, le cose belle che sai e soprattutto la bellezza che sei». Parole rivolte direttamente ai bambini, per ricordare che il loro valore non dipende soltanto da ciò che sanno fare e che crescere significa anche poter contare su adulti capaci di accogliere, ascoltare e accompagnare. L’iniziativa ha coinvolto tutti i 16 Comuni associati: Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Tertenia, Ulassai, Ussassai e Villagrande.

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