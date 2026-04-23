Uno tra Dossena, Mina e Rodriguez forse è di troppo 

Alla ricerca del Cagliari ideale, in grado quindi di tenere a bada le frecce dell’Atalanta. Ad Asseminello è entrata nel vivo la preparazione in vista del match di lunedì sera alla Domus, valido per la quintultima giornata di campionato. Dopo aver provato diverse soluzioni in settimana, sta arrivando il momento delle scelte per l’allenatore Pisacane che, come nella gara d’andata giocata quattro mesi fa a Bergamo, sembra ormai orientato alla difesa a tre (che diventa poi a cinque in fase di non possesso). Deve ora individuare gli interpreti e decidere, tra le altre cose, chi lasciar fuori tra Mina, Rodriguez e Dossena in difesa. A meno che, non decida, stavolta, di puntare su tutti e tre.

Il punto

Continuano a svolgere un lavoro personalizzato Pavoletti e Mazzitelli. Alle prese col solito ginocchio il capitano, tradito dal polpaccio sinistro il centrocampista romano. Entrambi non saranno a disposizione contro la Dea. E se il secondo punta a strappare almeno un posto in panchina per la gara successiva con il Bologna (in programma domenica 3 Maggio alle 12.30), la situazione del capitano andrà monitorata giorno per giorno dallo staff medico, insieme al diretto interessato, per capire se e quando ci saranno i margini per forzare. Stagione finita per Idrissi e Felici, entrambi reduci dalla rottura del crociato. Anche se l’ex Feralpisalò sogna una clamorosa convocazione prima che finisca il campionato. Magari per l’ultima al Meazza col Milan o già per la penultima in casa col Torino. Sarebbe in ogni caso un rientro più simbolico che effettivo, al quale seguirebbe poi il vero percorso di “riatletizzazione” insieme alla squadra durante il ritiro estivo.

Dubbi e certezze

Molto probabile lunedì il rientro dal primo minuto di Dossena, escluso dall’undici titolare nelle ultime due partite. Difficilmente, Pisacane rinuncerà a Mina, nonostante la prova negativa del colombiano a San Siro. A star fuori potrebbe essere così Rodriguez. In attacco il maxi ballottaggio tra Kiliçsoy, Borrelli e Mendy al fianco di Esposito, capocannoniere rossoblù con sei reti e l’unico intoccabile, in questo momento, là davanti. Nel cuore del campo, scalpita, invece, Deiola al fianco del regista Gaetano. A cedergli il posto da titolare dopo Inter-Cagliari sarebbe nel caso uno tra Adopo e Sulemana, entrambi, tra l’altro, ex Atalanta come Palestra. La seduta di questo pomeriggio chiarirà ulteriormente le idee a Pisacane in vista della rifinitura in programma domenica mattina. (f.g.)

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