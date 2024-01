Uno su due non paga le multe 

Un cittadino su due non paga le multe. Pagare le sanzioni emesse per infrazione del Codice della strada è diventato un optional. Non soltanto i nullatenenti, il fenomeno di evasione è allargato a più categorie di persone. Lo testimonia l’analisi dei tabulati dell’esercizio 2019. La gran parte delle sanzioni emesse quell’anno dagli agenti della polizia locale di Tortolì non è stata pagata. Regolarmente notificate, i trasgressori non hanno neanche mai presentato ricorso per contestare il verbale. Per il Comune è un buco da 62 mila euro. «Sono numeri che pesano. Sono soldi tolti alla comunità e dunque vanno recuperati», dichiara Luigi Cardia, vicesindaco e assessore del Bilancio.

Il buco

Sessantaduemila euro non pagati a fronte di una somma complessiva di sanzioni che si aggira attorno al doppio. Di fatto un trasgressore su due ha fatto orecchie da mercante non versando l’importo della multa nelle casse dell’ente. Hanno fatto scadere i termini e ora parte un’azione di recupero crediti. «È giusto procedere alla riscossione coatta delle somme non ancora riscosse mediante l’emissione delle cartelle», è l’annuncio contenuto nella determina dell’area Vigilanza. Il Comune passa dunque all’incasso, avvalendosi della dell’Agenzia delle entrate, braccio operativo specializzato nella riscossione.

L’impresa non si annuncia una passeggiata, ma le conseguenze più delicate se le sobbarcano gli evasori, che verranno raggiunti anche dalle spese extra di gestione della pratica di recupero crediti. Cartelle che, da qualche mese arriveranno con una pioggia di notifiche nelle case degli automobilisti inadempienti.

Fenomeno diffuso

L’evasione sulle sanzioni del 2019 è soltanto l’ultimo quadro di una galleria listata di nero. Tributi e multe non pagate hanno un peso ingombrante in Comune. «Qualsiasi somma sia e qualunque sia la natura del tributo - riflette l’assessore avvocato - il Comune andrà certamente a recuperarla». Anche se Cardia vota per i metodi più delicati: «Lo faremo con i dovuti modi, non ci piace passare alle esecuzioni forzate. Recupereremo le somme in maniera bonaria. Che sia Imu, Tari o multe: sè nostro dovere andare a recuperarli». L’evasione totale nei confronti del Comune si aggira su cifre shock: oltre 8 milioni euro.

