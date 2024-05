Uno su cinque non paga l’acqua 

Un cagliaritano su cinque non paga la bolletta dell’acqua e gli sprechi sono tra i più alti d’Italia ma almeno per quest’estate non ci saranno restrizioni idriche. L’acqua del capoluogo è tra le migliori e non va sprecata, perché se è vero che la “grande sete” è scongiurata è altrettanto vero che un bene così prezioso ha necessità di tutte le attenzioni possibili, soprattutto da parte di chi la produce e di chi la consuma.

I numeri

Abbanoa gestisce la “Fabbrica dell’acqua” in città e i circa 110 milioni di riserve idriche giornaliere accumulate nei sei serbatoi di San Vincenzo, Monte Urpinu e San Michele. Una media di 860 litri al secondo, numeri elevati anche perché comprendono i consumi di chi quotidianamente arriva dai centri dell’hinterland per recarsi in scuole o uffici pubblici. Proprio per questo i 460 litri al giorno per residente vanno riportati a 294 litri per abitante. I consumi, ovviamente, salgono durante la stagione calda anche perché il capoluogo viene preso d’assalto da migliaia di turisti che affollano i bed and breakfast e le spiagge del Poetto.

Le perdite

Se i serbatoi sono pieni, lo stesso non si può dire delle casse del gestore idrico, anche perché il 20 per cento dei cagliaritani non paga le bollette. Tradotto in cifre delle 82.826 utenze cittadine 16.565 consuma acqua gratis. Andando ad analizzare i dati si scopre che in cima alla classifica dei “furbetti” ci sono gli esercizi commerciali (29,5%), seguiti dai condomini (28,3) e dalle utenze domestiche (14,58%). Per loro le conseguenze sono pressoché nulle: lo slaccio per morosità non si attua più, l’interruzione della fornitura è prevista solo per gli allacci irregolari, come per mancate volture in caso di morte dell’intestatario del contatore. Altra voce del passivo sono i furti d’acqua, legati – fanno sapere i vertici di Abbanoa – soprattutto ad affitti in nero. In cinque anni le denunce sono state 1.451, per la maggior parte effettuate dal proprietario dell’immobile per la mancata voltura da parte del nuovo affittuario.

La metà dell’acqua che esce dai sei serbatoi finisce in malora. Per la precisione il 53 per cento, contro la media nazionale del 40 per cento. Negli anni scorsi andava ancora peggio, ogni cento litri, ben 59 andavano persi. Percentuali che commutate in numeri assoluti fanno tremare: dai 31,4 milioni di metri cubi immessi in rete nel 2021 si è passati ai 26,7 milioni di metri cubi nel 2022 con una diminuzione di ben 4,7 milioni di metri cubi in un anno. L’equivalente di oltre 3 miliardi di bottiglie d’acqua da un litro e mezzo.

Secchi e bacinelle

I lettori che hanno più di 30 anni ricordano con angoscia le restrizioni idriche della “grande sete”. Ogni contenitore, in mancanza dei serbatoi di riserva, era perfetto per conservare l’acqua, erogata poche ore al giorno, per poi utilizzarla per cucinare o lavarsi. Tempi bui che nessuno si augura più di rivivere, per questo la parola d’ordine è evitare gli sprechi

Le ultime restrizioni erano cominciate il 10 aprile ’99: acqua dalle 6 alle 20. Dal primo novembre dello stesso anno rubinetti aperti dalle 6 alle 18. Nuovo giro di vite il 27 luglio 2000: acqua dalle 6 alle 15. Dall’inizio di febbraio del 2002 le ore di erogazione erano diventate sei: dalle 6 alle 12. Il 4 febbraio 2003 tre ore d’acqua in più e, dal primo marzo, erogazione per 24 ore.

