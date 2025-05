Uno studio sulla pineta di Su Siccu 

Uno studio e diverse idee di maggiore fruibilità e sostenibilità per lo spazio che vedono e vivono ogni giorno accanto al loro istituto scolastico: l'area è quella della pineta di Su Siccu, la scuola è il liceo Alberti di Cagliari. L’iniziativa si chiama “Pineta blu – Nuove gener-azioni green” e sarà presentata, direttamente dai ragazzi, all’amministrazione comunale domani alle 10, nell'aula magna della sede di via Ravenna 30: saranno presenti l'assessora alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi e l'assessora all’Ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi.

Protagonisti le studentesse e gli studenti della quinta B del liceo scientifico cagliaritano che, nell'ambito del progetto Erasmus “You-Let’s blue our land”, assieme ai loro insegnanti e guidati dagli esperti del Centro di educazione ambientale Laguna di Nora, hanno portato avanti uno studio di quel tratto di area urbano-costiera per evidenziarne le criticità ma anche e soprattutto per ripensare a quegli spazi con uno sguardo più inclusivo.

