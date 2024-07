«Uno studio per velocizzare il traffico in viale Colombo» 

«Subito uno studio sui flussi del traffico in viale Colombo, e un intervento per regolare il semaforo di piazza Santa Maria». A chiederlo sono il capogruppo del Polo civico Tonio Pani con la collega di gruppo in Consiglio comunale Romina Angius. «La sicurezza stradale non si misura semplicemente sanzionando gli automobilisti, ma intervenendo con azioni concrete sul campo, attraverso un’adeguata conoscenza delle problematiche che gravano su quell’incrocio tra la via Nenni e il viale Colombo», dicono. «Ma anche in quello di piazza Santa Maria che confluisce sullo stesso viale, per il quale ho spesso cercato di richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale che ad oggi non risulta sia intervenuta», sottolinea Pani.

Da qui l’interrogazione rivolta all’assessora alla Viabilità «per sapere se sul viale Colombo è previsto uno studio con indagini campionarie e rilevamenti statistici, per capire cosa succede realmente nelle ore di maggior traffico su quella importante arteria stradale, e se vi è la volontà politica di affrontare una volta per tutte le problematiche annose legate soprattutto all’ingorgo che si crea nell’incrocio di piazza Santa Maria, dove le macchine rimangono incastrate in mezzo al viale e conseguentemente per liberare lo spazio gli automobilisti sono costretti a passare con il rosso».

