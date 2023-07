Uno striscione per dire no ai parchi eolici 

Uno striscione lungo 20 metri contro l’eolico, opera collettiva realizzata in piazza San Pietro a Sanluri sotto la guida dell’artista locale Questi Lello Porru, nel corso di un incontro organizzato dal comitato Su entu nostu. «Da oggi in poi – ricorda Porru – questo sarà il nostro vessillo in tutte le manifestazioni che faremo nell’Isola, diversi nel mese di agosto. Il cartello racconta la storia dell’Isola, fra periodi momenti bui e periodi di gloria, fino ai giorni nostri con questi mostri di gigantesche pale che, in nome dell’energia alternativa, vorrebbero seppellire la nostra storia e distruggere il nostro ambiente».

Con l’obiettivo di proteggere l’Isola da questi speculatori è nato il comitato Su entu nostu che ogni giorno raccoglie nuove adesioni. Sabato scorso in piazza San Pietro erano oltre 500 a ribadire il loro no forte e chiaro all’eolico selvaggio sulle colline della Marmilla, fra i Comuni di Sanluri, Sardara, Villanovaforru, Furtei e Lunamatrona. «Dopo la bocciatura della Soprintendenza – spiegano dal comitato – la battaglia è ancora tutta da combattere e vincere. Dimostreremo che la vera rivoluzione green è quella che rispetta territori e comunità locali».

La serata è stata un susseguirsi di momenti di dialogo e di attività creativa, con l’arte protagonista. «È doveroso – dice la vicesindaca, Antonella Pilloni – ringraziare i comitati per essere riusciti a sensibilizzare la popolazione sui danni all’ambiente che queste gigantesche pale arrecano ovunque vengano installate. Importante sostegno alle iniziative istituzionali, nel nostro caso un Consiglio comunale aperto, dove diversi cittadini sono intervenuti per dire la loro contro il Parco sulle colline del vento». (s. r.)

