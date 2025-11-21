Uno strepitoso “Maestro” di tennis Favino-Di Stefano per un doppio che funziona 

Una partnership che ha dimostrato grande intesa in passato torna al cinema con “Il Maestro”: ultima fatica di Andrea Di Stefano dopo il convincente “L’ultima notte di Amore”, ancora con protagonista il fidato Pierfrancesco Favino. Dal racconto crime a quello di formazione, il mondo del tennis fa da sfondo alle occasioni di crescita nella vita, puntando su un tema mai davvero abusato: la salute mentale.

Alla fine degli anni ‘80, il giovane Felice segue gli allenamenti intensivi di tennis coordinati dal padre Pietro. Disposto a tutto pur di fare del figlio un futuro campione, il genitore ingaggia come insegnante privato l’ex tennista Raul Gatti, ricordato per aver raggiunto in carriera un ottavo di finale al Foro Italico. Nel corso delle competizioni nazionali, allievo e maestro impareranno a convivere, scoprendo le difficoltà di un bambino che avverte su di sé il peso di responsabilità opprimenti e quelle di un uomo che, dietro l’apparente lassismo, nasconde un logorante malessere interiore.

Partendo da contenuti immediati e chiari, la regia conferisce dinamismo alle varie sequenze, evidenziando con ricchezza di sguardi i caratteri dei personaggi, i luoghi e le situazioni. Con un tono spensierato che ricorda quello del road movie, gli argomenti più delicati si avvalgono di un realismo discreto, privo di inutili retoriche o pompose esibizioni. Nel confronto che supera le fragilità individuali si cela la forza della narrazione, mai banale e capace di sostenere saldamente le performance degli attori. Un risultato che attesta la poliedricità del suo autore, confermandolo tra i registi italiani più ispirati dell’ultimo periodo. (g. s.)