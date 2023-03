Uno Stintino cinico sconfigge l’Ozierese 

Stintino 2

Ozierese 1

Stintino (4-4-2) : Camboni; Muresu, Scigliano, Porcu, Munua; Amuganu (1’ st Pisu), Viale, Dettori, Contini (15’ st Timpanaro); Doukar, Gargiulo (40’ st Colombo). In panchina Sircana, Chighine, Gadau, Delogu, Piana. Allenatore Contini.

Ozierese (4-4-2) : Amadu; Farina, De Santis, Ladu, Sotgiu; Deledda (23’ st Fais), Zappareddu (40’ st Marteddu), Corosu, G. Aini (28’ st Cereseto); A. Apeddu (43’ st Lacatis), S. Apeddu (38’ st Demontis). In panchina Cocco, Nulvesu, D. Aini, Careddu. Allenatore Riu.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt al 32’ Doukar, 45’ Farina; st 40’ Pisu.

Note : espulso Zappareddu. Ammoniti Munua, Pisu, Dettori, S. Apeddu, Demontis, Ladu, Deledda.

Stintino. Al Roccaruja tre punti importantissimi per lo Stintino, che si impone 2-1 su una buona Ozierese e raggiunge al secondo posto l’Usinese sconfitta dalla capolista Tempio. Gli ospiti (fanalino di coda) avrebbero meritato di più, i padroni di casa sono stati concreti a capitalizzare le occasioni che si sono presentate. Stintino in vantaggio al 32’ grazie a una deviazione ravvicinata di Doukar. Pareggio dei canarini al 45’ con un colpo di testa non irresistibile di Farina. Nella ripresa l’Ozierese avrebbe potuto raddoppiare al 22’ con Salvatore Apeddu: gran risposta di Camboni. Ma è lo Stintino (40’) a siglare la rete che deciderà l’incontro: Pisu dal limite batte Amadu. Nel finale ospiti in 10 per l’espulsione di Zappareddu.

