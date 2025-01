«Uno Stato guidato dall’Anp con l’Onu» 

Tel Aviv. L’accordo tra Israele e Hamas si sta ancora affinando, ma già da mesi la comunità internazionale tenta di delineare un futuro di sicurezza e stabilità per la Striscia di Gaza, cercando di sottrarre all’asse anti-israeliano uno dei suoi argomenti principali: la causa palestinese. Con un intervento giudicato da alcuni osservatori inopportuno - nella fase forse più delicata dei colloqui per la tregua e lo scambio di prigionieri - e comunque fuori tempo massimo, a meno di una settimana dall’insediamento della nuova amministrazione Trump, il segretario di Stato uscente Antony Blinken ha illustrato il piano, discusso soprattutto con gli alleati arabi, per la ricostruzione e la gestione del dopoguerra a Gaza: il progetto prevede un’amministrazione civile ad interim nella Striscia, guidata dall’Autorità nazionale palestinese di Abu Mazen con l’aiuto dell’Onu, fino alla nascita di un vero e proprio Stato palestinese “indipendente” che comprenda Gaza e la Cisgiordania. «Riteniamo che l’Anp debba invitare i partner stranieri ad aiutarla a istituire e gestire un’amministrazione provvisoria incaricata dei principali settori civili a Gaza», come quello bancario, dell’acqua, energia e sanità, ha detto Blinken davanti all’Atlantic Council a Washington. L’uscita di scena di Hamas dalla Striscia è stato, del resto, uno degli obiettivi più volte elencati da Benyamin Netanyahu.

