«Uno stadio nuovo per accontentare tutti» 

Il nome non poteva essere più evocativo. “Amore ‘e coro” è il claim della nuova campagna abbonamenti lanciata dal Cagliari per la prossima stagione in A. La società chiama e la città risponde: «In poco più di tre giorni abbiamo raggiunto già quota 2500 abbonamenti», dice Stefano Melis, direttore Business e media del Cagliari calcio. «Siamo in linea, di fatto, con i numeri della passata stagione. Si tratta di una ulteriore dimostrazione di come il popolo rossoblù voglia stare vicino al Cagliari».

Fin qui le note lieti. Poi ci sono quelle meno allegre, legate alla limitata capienza della Unipol Domus e alla necessità di avere un nuovo stadio (vero) con più posti a disposizione. Il concetto lo spiega bene ancora il direttore business e media della società rossoblù: «“Vorremmo avere migliaia di posti in più per accontentare tutti», dice. «Il club, ma mi sento di dire tutti i sardi vogliono e meritano una nuova casa. L’auspicio del club è proprio questo. In questi anni dovremo stringere i denti per essere al più presto in una nuova casa rossoblù. La volontà è quella di iniziare i lavori il prima possibile con l’aiuto dei partner istituzionali. Il prossimo campionato? Ci aspetta una stagione all’insegna della passione, come da Dna del Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA