Uno stadio degno della serie B 

Inseguendo un sogno con 1146 spettatori in più. La corsa alla B per la Torres, traguardo mai raggiunto in 122 anni di storia, potrà contare sull’ampliamento dei posti per i tifosi, che passeranno da 4999 a 6145. Un bacino potenziale di utenza, frutto dei recenti lavori di adeguamento, che potrebbe già vedersi dalla prossima partita in casa, il giorno di pasquetta, contro il Carpi. «La crescita della soglia non è un fatto banale - ha commentato ieri in conferenza stampa nello stadio il sindaco Giuseppe Mascia- Noi abbiamo già investito nella struttura 1 milione e 400mila euro e non ci fermeremo qui».

Le ambizioni

Affiancato da Pierluigi Pinna, direttore generale di Abinsula-Torres, e dal presidente rossoblu Stefano Udassi, il primo cittadino si è soffermato su un altro progetto fondamentale per lo stadio: «Parteciperemo alle spese per il rifacimento del manto di gioco». Un ulteriore tassello per aumentare il tasso qualitativo di una realtà che ha obiettivi ampi. «Intendiamo diventare- interviene Pinna, che rappresenta Abinsula, proprietaria della società sportiva sassarese da 4 anni- un fiore all’occhiello per la città e la regione». Mete ambiziose che comportano però esborsi finanziari continui per mettere a norma un complesso secondo i parametri richiesti dalla commissione provinciale e, senza i quali, non si potrebbe passare di categoria. Dai seggiolini ai tornelli, dalla tribuna per persone con disabilità ai parcheggi l’impegno finanziario è importante. Per quanto riguarda quello comunale i soldi, ottenuti attraverso i bandi regionali, hanno portato al grosso della cifra mentre le casse di Palazzo Ducale hanno trovato i 18.500 per un’apertura carrabile richiesta di recente dalla questura. È stato l’assessore al Bilancio Giuseppe Masala a puntualizzare ieri le varie voci economiche, e a prospettare un importo di 600mila euro per il manto, mentre il collega dei Lavori Pubblici, Salvatore Sanna, elenca gli interventi fatti e da fare per il Vanni Sanna. «Parliamo tra le altre cose- dichiara quest’ultimo- di un totale relamping, con 140 nuovi corpi luminosi». E nell’ottica di una sinergia tra settori del Comune anche il via libera dato da quello dell’Edilizia privata alla Dua. «Un sigillo- spiega l’assessore Lello Panu- che permetterà l’iscrizione della Torres al prossimo campionato».

