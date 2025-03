Uno stabile del Comune concesso alla Asl di Cagliari 

La giunta di Villasor ha deliberato la concessione in comodato d’uso gratuito di un immobile di proprietà comunale alla Asl. La decisione è stata presa per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria locale, dopo la chiusura temporanea del poliambulatorio di Corso Veneto per la ristrutturazione finanziata dal Pnrr.

L’edificio di via Campania 5 è stato ritenuto idoneo ad accogliere il servizio di continuità assistenziale, il consultorio e altri servizi sanitari. La Asl lo utilizzerà sino al completamento dei lavori del poliambulatorio. L’obiettivo è evitare il trasferimento dei servizi in un altro Comune. Il contratto di comodato gratuito è già stato predisposto dal Municipio. Si aspetta il via libera ai lavori e al trasloco. (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA