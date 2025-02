Uno spot sui pericoli di tablet e smartphone per i bimbi 

La sensibilizzazione verso l'abuso della tecnologia e sui rischi della rete per i bambini passa attraverso uno spot creato grazie a un alleato insospettabile: l'intelligenza artificiale. Mostra bimbi piccoli davanti agli schermi di tablet e di cellulari, lasciati soli dai genitori. Da qui lo slogan “Non lasciamoli soli”.

A ideare il video della durata di trenta secondi, che andrà in onda da oggi sulle televisioni regionali della Sardegna che usufruiscono dei contributi della legge regionale 22 del 1998 (sono previsti otto passaggi al giorno fino al 31 marzo), è stata la Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza del Consiglio regionale, con l'aiuto dell'ufficio stampa dello stesso ente.

«È la prima esperienza in Italia di uno spot del genere, realizzato dall'istituzione massima della Regione», hanno spiegato il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e la Garante Carla Puligheddu, durante la presentazione dell’iniziativa organizzata ieri mattina nel palazzo di via Roma. «Clicca sul tuo futuro. Il digitale è un diritto, la sicurezza un dovere», ha aggiunto la Garante Puligheddu, «è un messaggio che ha una doppia valenza: far capire che il digitale è un diritto da tutelare, ma in sicurezza, soprattutto per i più piccoli attraverso l'utilizzo consapevole. Alle famiglie spetta il compito di vigilare». Lo scopo è «sollecitare i genitori a non trascurare il valore che la tecnologia ha, ma soprattutto i rischi che, se non governata, si possano generare gravi problemi. Al centro ci deve essere la relazione tra bambini e adulti».

Il buon esempio che spesso «non è un buon esempio, non è qualificante: i genitori non ascoltano i bambini, li trascurano e sono i primi a farsi vedere costantemente con il telefono in mano», chiarisce Puligheddu. «I più piccoli ma anche gli adolescenti, ha sottolineato il presidente del Consiglio, Comandini, «non devono essere mai lasciati soli, soprattutto quando utilizzano queste tecnologie. La rete, se usata bene, con consapevolezza e sotto la sorveglianza della famiglia, è un'opportunità enorme».

RIPRODUZIONE RISERVATA