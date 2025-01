«Uno sportello per non dimenticare Francesca» 

Il femminicidio di Francesca Deidda ha sconvolto San Sperate e la comunità ha reagito come ha potuto: fiaccolate, momenti di riflessione e ora iniziative, anche private. Questo è il caso del progetto “Think Pink”, di una scuola di inglese, che propone alle donne quello che si potrebbe definire uno sportello d’ascolto spontaneo dedicato «a tutte le donne che si sentono sole, intrappolate o senza via d'uscita».

Il lutto

In contemporanea con i funerali di Francesca Deidda celebrati a Elmas, città natale della 42enne , a San Sperate (teatro del femminicidio) tante attività hanno abbassato a metà le serrande e alcuni cittadini hanno appeso dei lenzuoli bianchi fuori dalle case. Nella sede della scuola di inglese, invece, è comparso un messaggio: «Le serrande abbassate sono un segno di lutto, ma non basta. È il momento di alzare la voce. Uno sguardo insistente, un fischio per strada, una parola fuori posto. Ogni donna ha provato quel brivido di disagio, quel timore. Non possiamo più accettarlo. La violenza non è mai un fatto privato, un momento di rabbia o un gesto d’amore. È un crimine, un abuso».

La scelta

Ed ecco l’idea di Think Pink. Tiziana Trapani, manager e insegnante di inglese, spiega: «Non siete sole. C’è sempre qualcuno disposto ad ascoltarvi, a credere nella vostra forza e tendervi una mano. Se avete bisogno di parlare, anche in modo discreto, potete contare su di noi: contattateci con una frase in codice, chiedendo “informazioni sul corso Think Pink”. È il nostro modo per dire che ci siamo, con ascolto e accoglienza, senza giudizio». Poi l’appello: «Credo fortemente nella costruzione di una rete di solidarietà e supporto per le donne. Lavorando insieme, possiamo fare la differenza, offrendo aiuto concreto e nuove opportunità. Chiunque desideri collaborare o condividere iniziative, ci contatti».

In paese

Annuisce il sindaco Fabrizio Madeddu: «Sono felice che anche dopo il funerale, San Sperate dimostri di non voler dimenticare Francesca. I sansperatini non vogliono far cadere il silenzio su questa vicenda che deve farci migliorare come esseri umani. Massimo rispetto per queste idee spontanee che si affiancano alle iniziative della Consulta o dell’assessorato alle Pari opportunità».

Rosella Lucente, presidente della Consulta delle donne e di Fidapa San Sperate, aggiunge: «Da donna accolgo sempre con favore ogni iniziativa per le donne. Tutte meritevoli di lode perché mosse dalla volontà di aiutare e sostenere». E ricorda che la Consulta «dà voce alle donne con lo Sportello Donna e Sportello di ascolto, offrendo gratuitamente accoglienza, ascolto e orientamento (psicologico, legale, occupazionale) a chi affronta situazioni di disagio, anche di violenza. Chiunque voglia collaborare è benvenuto, lavoriamo per implementare ogni forma di sostegno ed accogliamo con gioia proposte e iniziative. Mi auguro per il 2025 che a San Sperate nessuna donna si senta mai sola».

