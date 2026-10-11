Uno sportello per il microcredito 

«I meccanismi di incentivazione al credito sono parecchi, spesso però sono difficili da raggiungere per poca chiarezza. Ecco perché la novità attivata a Nuoro non può che fare piacere. Sì, darà una grossa mano, soprattutto nell’attivazione di nuove imprese». Giampiero Pittorra accoglie con favore quello sportello aperto pochi giorni fa dall’Ente nazionale per il microcredito, nella sede della Confcommercio nuorese, in piazza Italia. Il presidente del Consorzio operatori di Pratosardo è chiaro. «Con questo sportello vogliamo affermare un principio», dice Agostino Cicalò, presidente Confcommercio. «Non basta mettere a disposizione denaro, occorre aiutare le persone a costruire progetti imprenditoriali sostenibili».

L’aiuto

Nuoro dà l’esempio, tende la mano alle imprese del territorio. Nel capoluogo è stato attivato il primo sportello per il microcredito, a livello regionale. Di fatto, a pochi metri da municipio e palazzo della Provincia c’è un ufficio di prossimità. Per consentire a chi ha un progetto imprenditoriale di trovare le giuste informazioni: tra finanziamenti e strumenti disponibili per imbastire un percorso consapevole e sostenibile. «Il microcredito si distingue dal credito tradizionale perché mette al centro non soltanto il finanziamento, ma anche la persona e la qualità del progetto imprenditoriale», afferma Giovanni Nicola Pes, vice segretario generale dell'Ente nazionale per il microcredito. «L’obiettivo è favorire l’accesso alle opportunità finanziarie di soggetti che, pur avendo capacità e idee valide, possono incontrare difficoltà nell’avvicinamento agli strumenti bancari».

Gli imprenditori

«Il nostro territorio ha circa 33mila imprese», puntualizza Agostino Cicalò. «Certo, più della metà sono piccole o piccolissime e sono dimensionate per affrontare questa realtà. Al tempo stesso, dobbiamo formare queste imprese. Aiutarle ad approcciare quello che è il mondo della finanza, in primis quello delle banche ma non solo». Peppe Mattu, storico imprenditore barbaricino, accoglie di buon grado la novità. E dal suo negozio di Pratosardo puntualizza: «Questo sportello aiuterà gli imprenditori a districarsi nella giungla delle offerte. Ogni giorno viviamo le difficoltà nell’accesso al credito, a partire dai bandi fatti apposta per non farci capire niente». Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro, conclude: «La possibilità di accompagnare un giovane imprenditore verso la costruzione di un progetto, è un elemento di grande interesse. Lo sviluppo passa anche dalla capacità di valorizzare le energie, le competenze e la volontà di intraprendere».

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