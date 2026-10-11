SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Nuoro.
12 ottobre 2026 alle 01:47

Uno sportello per il microcredito 

Primo nell’Isola aiuterà le imprese a districarsi tra le offerte bancarie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«I meccanismi di incentivazione al credito sono parecchi, spesso però sono difficili da raggiungere per poca chiarezza. Ecco perché la novità attivata a Nuoro non può che fare piacere. Sì, darà una grossa mano, soprattutto nell’attivazione di nuove imprese». Giampiero Pittorra accoglie con favore quello sportello aperto pochi giorni fa dall’Ente nazionale per il microcredito, nella sede della Confcommercio nuorese, in piazza Italia. Il presidente del Consorzio operatori di Pratosardo è chiaro. «Con questo sportello vogliamo affermare un principio», dice Agostino Cicalò, presidente Confcommercio. «Non basta mettere a disposizione denaro, occorre aiutare le persone a costruire progetti imprenditoriali sostenibili».

L’aiuto

Nuoro dà l’esempio, tende la mano alle imprese del territorio. Nel capoluogo è stato attivato il primo sportello per il microcredito, a livello regionale. Di fatto, a pochi metri da municipio e palazzo della Provincia c’è un ufficio di prossimità. Per consentire a chi ha un progetto imprenditoriale di trovare le giuste informazioni: tra finanziamenti e strumenti disponibili per imbastire un percorso consapevole e sostenibile. «Il microcredito si distingue dal credito tradizionale perché mette al centro non soltanto il finanziamento, ma anche la persona e la qualità del progetto imprenditoriale», afferma Giovanni Nicola Pes, vice segretario generale dell'Ente nazionale per il microcredito. «L’obiettivo è favorire l’accesso alle opportunità finanziarie di soggetti che, pur avendo capacità e idee valide, possono incontrare difficoltà nell’avvicinamento agli strumenti bancari».

Gli imprenditori

«Il nostro territorio ha circa 33mila imprese», puntualizza Agostino Cicalò. «Certo, più della metà sono piccole o piccolissime e sono dimensionate per affrontare questa realtà. Al tempo stesso, dobbiamo formare queste imprese. Aiutarle ad approcciare quello che è il mondo della finanza, in primis quello delle banche ma non solo». Peppe Mattu, storico imprenditore barbaricino, accoglie di buon grado la novità. E dal suo negozio di Pratosardo puntualizza: «Questo sportello aiuterà gli imprenditori a districarsi nella giungla delle offerte. Ogni giorno viviamo le difficoltà nell’accesso al credito, a partire dai bandi fatti apposta per non farci capire niente». Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro, conclude: «La possibilità di accompagnare un giovane imprenditore verso la costruzione di un progetto, è un elemento di grande interesse. Lo sviluppo passa anche dalla capacità di valorizzare le energie, le competenze e la volontà di intraprendere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

«Va bene la riqualificazione Ma chi pagherà gli interventi?»

Le valutazioni di costruttori, ingegneri e proprietari: «Norme chiare, tempi adeguati e sostegni alle famiglie» 
Ma.Ra.
La tragedia

Auto a fuoco, Serdiana piomba nel lutto

È un operaio 49enne la vittima dello scontro di sabato notte vicino a Soleminis 
Raffaele Serreli
L’allarme

Speleologo intrappolato da una frana in grotta  a dieci metri sotto terra

Squadre di soccorso mobilitate nel Supramonte di Urzulei 
Simone Loi
Regione

«I partiti nazionali sono opportunisti»

Peru (Sardegna al Centro 20Venti): ci chiamano solo in vista di elezioni 
Roberto Murgia
Il Campo largo

Conte-Schlein, scintille su Renzi

M5S: il Pd chiarisca le alleanze. La segretaria dem: no agli errori del 2022 
La guerra

Tregua energetica, Zelensky sfida Trump

«Non sapevo», e neanche Mosca conferma. L’America minaccia lo stop all’invio di armi 