Uno sportello digitale attivo 24 ore su 24 dove accedere per avere documenti di ognigenere. È quanto si appresta a fare a Musei l'ufficio di Poste Italiane in via Vittorio Emanuele. Il progetto, denominato Polis, esteso a livellonazionale vede Musei come uno dei primi comuni della Sardegna ad attivare il nuovoservizio. I lavori per l'installazione del nuovo sportello digitale partiranno . «In questo modo - afferma il primocittadino -si potranno scaricare in pochi minuti documenti di identità, certificati giudiziari, certificati previdenziali». (p. cab.)

