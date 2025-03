Uno spietato Cannonau mantiene il primato in classifica 

Cannonau Jerzu 2

San Vito 1

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, M. Serra, Lai, Carta, Bruno, Fa. Serra (77’ S. Muceli), Jatta (70’ Fe. Serra), Ruggeri, D. Muceli (77’ Massessi), Mura, Boi. Allenatore Piccarreta.

San Vito : Atzeni, Zugliani, Utzeri (82’ Fanni), Rodriguez (68’ Rocca), Oliveira, Palla, Lara, Corona, Castronuovo, F. Zinzula, M. Zinzula. Allenatore Padiglia.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : 22’ (r) Boi, 35’ D. Muceli, 45’ Palla.

Contava più il risultato che la prestazione in se stessa. Il Cannonau non tradisce le attese del suo pubblico e vince (2-1) la sfida con il San Vito. Il vantaggio arriva al 22’ su rigore, concesso per atterramento di Mura imbeccato da Daniel Muceli. Dal dischetto segna Boi. La squadra di Piccarreta, ex di turno, vola sulle ali dell’entusiasmo e raddoppia con il suo capitano: la conclusione di Daniel Muceli sembra una stella filante che si spegne sotto la traversa. Ma il San Vito dimostra di essere in vita e, al tramonto del primo tempo, accorcia le distanze. Palla riaccende le speranze dei suoi con un colpo di testa che tradisce Mastrangelo. Nella ripresa i padroni di casa controllano i tentativi ospiti di rimettere in sesto il risultato. Invano. La gara è maschia, con sette ammoniti ma con spunti di bel calcio.

