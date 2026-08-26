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27 agosto 2026 alle 00:37

Uno spettacolo sul voto alle donne 

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Ultima anteprima del Mariposa Fest, il festival del teatro di terra organizzato da Il Crogiuolo. Lo spettacolo è in programma domani dalle 19 nella solita location dell’Orto Giardino Mariposa De Cardu, in località Su Idanu, e vedrà l’esibizione intitolata “Il primo voto non si scorda mai” della compagnia L’Aquilone di Viviana, in collaborazione con Arterità Festival. «Questo avvio di festival conferma la forte coerenza della linea artistica della nostra associazione», spiega Rita Atzeri, direttrice de Il Crogiuolo. «È una linea che appartiene profondamente alla poetica fondata da Mario Faticoni, che ha fatto del teatro civile il suo vessillo e la sua missione». Lo spettacolo, a 80 anni dal voto alle donne in Italia, riporta al 2 giugno 1946. In scena ci sarà Mariella Fabbris, anche autrice drammaturgica, con la regia di Ilaria Nina Zedda.

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