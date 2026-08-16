Uno spettacolo per riflettere sul tema degli abusi  

Il tema degli abusi sarà al centro dell’undicesima serata della Pastorale del Turismo, in programma oggi alle 21,30 all’Area Fraterna di La Caletta, a Siniscola. La rassegna organizzata dalle diocesi di Lanusei e Nuoro torna così a confrontarsi con un argomento delicato e complesso, affrontandolo con attenzione e spirito critico e proponendo al pubblico un’occasione di ascolto e riflessione.

A guidare la serata sarà la rappresentazione dello spettacolo «Ed io avrò cura di te», scritta da Paolo Logli e interpretata da Arianna Ciampoli e Antonio Maggio (nella foto) . Attraverso il teatro, l’invito a interrogarsi sul tema degli abusi, dando spazio alla riflessione condivisa e alla consapevolezza.

La Pastorale del Turismo si sviluppa nell’arco di 23 giorni tra l’Anfiteatro Caritas di Tortolì e l’Area Fraterna di La Caletta, con oltre 80 protagonisti provenienti dal cinema, dalla televisione, dal teatro, dalla ricerca scientifica, dalla comunicazione e dallo spettacolo ma anche figure distintesi per professionalità, arte, fede e impegno sui temi della pace e dell’accoglienza.

Le serate sono anche un’occasione per conoscere storia, tradizioni e cultura dei centri dell’Ogliastra e del Nuorese, grazie alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios, proposte in apertura degli appuntamenti.

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