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La Caletta.
17 agosto 2026 alle 00:55

Uno spettacolo per riflettere sul tema degli abusi  

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Il tema degli abusi sarà al centro dell’undicesima serata della Pastorale del Turismo, in programma oggi alle 21,30 all’Area Fraterna di La Caletta, a Siniscola. La rassegna organizzata dalle diocesi di Lanusei e Nuoro torna così a confrontarsi con un argomento delicato e complesso, affrontandolo con attenzione e spirito critico e proponendo al pubblico un’occasione di ascolto e riflessione.

A guidare la serata sarà la rappresentazione dello spettacolo «Ed io avrò cura di te», scritta da Paolo Logli e interpretata da Arianna Ciampoli e Antonio Maggio (nella foto) . Attraverso il teatro, l’invito a interrogarsi sul tema degli abusi, dando spazio alla riflessione condivisa e alla consapevolezza.

La Pastorale del Turismo si sviluppa nell’arco di 23 giorni tra l’Anfiteatro Caritas di Tortolì e l’Area Fraterna di La Caletta, con oltre 80 protagonisti provenienti dal cinema, dalla televisione, dal teatro, dalla ricerca scientifica, dalla comunicazione e dallo spettacolo ma anche figure distintesi per professionalità, arte, fede e impegno sui temi della pace e dell’accoglienza.

Le serate sono anche un’occasione per conoscere storia, tradizioni e cultura dei centri dell’Ogliastra e del Nuorese, grazie alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios, proposte in apertura degli appuntamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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