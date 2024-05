Uno spettacolo per riflettere sugli stereotipi di genere 

Uno spettacolo teatrale per analizzare e riflettere sugli stereotipi di genere sui quali probabilmente non si parla ancora abbastanza come dimostrano i tanti casi di cronaca.

S'intitola "Le solite stronze" ed è la pièce della scrittrice, femminista intersezionale e attivista Carlotta Vagnoli (drammaturgia sonora di Francesco Medda Arrogalla) che sarà messa in scena il 24 maggio alle 19 nei giardini di Casa Casula. Ingresso libero su prenotazione al 335 6533533. CarloVagnoli, fiorentina, classe 1987, è scrittrice, content creator, femminista intersezionale e attivista per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. (s. f.)

