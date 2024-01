Uno spettacolo per le famiglie delle Fiamme gialle nuoresi 

Il comando provinciale della Guardia di finanza ha organizzato, grazie al sostegno del Fondo assistenza per i finanzieri, uno spettacolo teatrale rivolto ai più piccoli. A San Giuseppe la compagnia teatrale “Bocheteatro” ha intrattenuto i bambini presenti mettendo in scena lo spettacolo “Sorichitta” che ha come fine quello di sensibilizzare i genitori ed i bambini ad una corretta educazione alimentare e al consumo dei prodotti tipici. Il comandante provinciale, il colonnello Alessandro Ferri, ha messo in risalto come l’iniziativa sia stata l’occasione per concludere insieme le festività coinvolgendo il Corpo e le famiglie delle Fiamme gialle nuoresi.

RIPRODUZIONE RISERVATA