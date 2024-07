Uno spettacolo nel parco di Sant’Antiogu Becciu 

Un parco con ampi parcheggi accanto alla chiesetta campestre del 1.600 sulle colline fra Sanluri e Villanovaforru. Dopo la rinascita del piccolo tempio sacro di Sant’Antiogu Becciu, tutta opera di volontari, il comitato prosegue sulla strada di valorizzazione dell’area, mettendo in campo, ancora una volta, iniziative per una raccolta fondi. «Grazie alle somme dei tesseramenti 2024 - dice il presidente, Maurizio Serra - abbiamo acquistato un terreno, circa 3 mila metri quadrati, quasi al confine con la chiesa. L’obiettivo è realizzare parcheggi in sicurezza, ripristinare gli antichi muretti a secco, piantumate molti alberi che, oltre ad arricchire di verde l’area, avranno la funzione di ombreggiare uno spazio picnic, dove chiunque sarà libero di trascorrere momenti all’aria aperta».

E via al primo appuntamento dell’estate con uno spettacolo musicale in programma sabato, a partire dalle 20.30, fra gli organizzatori le Pro Loco dei Comuni interessati. Ad animare la serata sarà il gruppo Panky Alma, quintetto dai suoni vibranti e ballate strumentali, con la voce di Pamela Strazzera. Occasione per l’ennesima raccolta fondi, ricavati da una “cena” sotto le stelle con degustazione di salumi e spiedini alla brace, accompagnati da birre e altre bevande. Il luogo dell’incontro è facilmente raggiungibile attraverso la strada che congiunge i due centri abitati. (s. r.)

