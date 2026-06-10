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Macomer.
11 giugno 2026 alle 00:29

Uno spazio per le vittime di violenza e per i minori 

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È stata inaugurata a Macomer “La stanza per te”, realizzata con il contributo della sezione nuorese di Soroptimist Italia, all’interno della caserma sede della compagnia dei carabinieri.

Si tratta di un ambiente destinato all’accoglienza delle vittime di violenza di genere e dei minori, che decidono di chiedere aiuto ai carabinieri.

All’inaugurazione, oltre alle massime autorità militari e civili della provincia, hanno partecipato la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, rappresentanti della Asl e assistenti sociali del territorio. Erano presenti anche il presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu, dirigenti scolastici accanto a rappresentanti di associazioni.

Il colonnello Gennaro Cassese ha spiegato: «“La stanza tutta per te” è un nuovo strumento a disposizione non solo delle forze dell’ordine, ma soprattutto del cittadino per costruire una trincea, per arginare e sconfiggere il fenomeno». La prefetta, Alessandra Nigro, ha aggiunto: «È un’iniziativa pregevole. Questa stanza è un impegno per chi ci lavora, una promessa per le vittime, ma soprattutto è un segnale della presenza dello Stato in questo territorio».

Quella stanza ora diventa punto di riferimento per l’intero territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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