«Uno spazio per le associazioni che tutelano le donne» 

Individuare uno spazio pubblico, all’interno dei vari uffici comunali, da assegnare ad associazioni che si occupano di violenza contro le donne. Maria Antonietta Vacca, consigliera del Gruppo Misto, chiede al sindaco e alla Giunta di trattare la mozione – di cui è prima firmataria - risalente a novembre 2021, finora non ancora discussa in aula.

«Non si discute la bontà dell’evento sul Codice rosso organizzato dal Comune per domani», dice, «ma non basta. Nella mozione chiediamo che vengano coinvolte anche le scuole e che si dia adeguata visibilità all’app YouPol del Ministero dell'Interno e al numero antiviolenza 1522 mettendolo in una targa nella panchina rossa di piazza Maria Vergine. Per l’evento di domani non c’è stato alcun coinvolgimento della Commissione che si occupa anche di Pari opportunità. Speriamo che entro la fine della consiliatura si riesca a discutere la mozione».

Interviene sul tema anche la consigliera Francesca Congiu (Pd): «L'iniziativa sul Codice rosso è lodevole» dice, «ma fa specie che non sia stata mai costituita la Commissione pari opportunità, accorpata invece in un’altra Commissione. Inoltre, vista l’importanza del tema della violenza contro le donne, dovrebbero essere coinvolti tutti i consiglieri».

