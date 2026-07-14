Uno spazio per lavorare insieme 

Il progresso in città passa dalla cooperazione. Nasce “Next. Nuoro experience & technology”, un nuovo spazio di co-working dedicato a innovazione e imprese realizzato dalla Camera di commercio di Nuoro. Sarà inaugurato il 21 luglio alle 18 in viale del Lavoro 12, e nasce con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per l'innovazione, la creatività, la collaborazione attraverso opportunità di crescita per imprese, professionisti, giovani, operatori del territorio e di unire startup, scuole e università, attività di vario genere compresa la sperimentazione, gli eventi culturali e non solo. Il taglio del nastro nella sala eventi, a cui seguiranno gli interventi dell’amministratore unico di Villanova Coworking srl, Raimondo Schiavone, che gestisce lo spazio, del sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e del presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, che illustreranno finalità e prospettive del nuovo centro. Alle 19, è prevista l'esibizione della violinista Renata Succu, mentre per tutta la serata sarà possibile visitare la mostra immersiva “Scatti di viaggio”. Infine, un aperitivo di benvenuto.

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